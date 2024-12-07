Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Vatandaşlar Yanlış Anlaşılma Sonucu Hüsrana Uğradı

Son zamanlarda meşhur olan bir alışveriş sitesinden sipariş verenlerin yanılgıya düştüğü paylaşımlar görüyoruz. Aslında ürün detayları açıklamalarda yazsa da bazen gözden kaçabiliyor. Ya da ürün kalitesi kullanılan fotoğraflardan dolayı satın alan kişileri yanıltabiliyor. İşte iki arkadaş daha bu durumu yaşadı. Gelin detaylara geçelim.