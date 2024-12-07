onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Vatandaşlar Yanlış Anlaşılma Sonucu Hüsrana Uğradı

Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Vatandaşlar Yanlış Anlaşılma Sonucu Hüsrana Uğradı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 14:09

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda meşhur olan bir alışveriş sitesinden sipariş verenlerin yanılgıya düştüğü paylaşımlar görüyoruz. Aslında ürün detayları açıklamalarda yazsa da bazen gözden kaçabiliyor. Ya da ürün kalitesi kullanılan fotoğraflardan dolayı satın alan kişileri yanıltabiliyor. İşte iki arkadaş daha bu durumu yaşadı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fiyatlar uygun olduğu için birçok kişi yurt dışından alışveriş tercih ediyor. Aslında video sahibi iki arkadaş da bazı ürünlerden memnun kalmıştı.

Fiyatlar uygun olduğu için birçok kişi yurt dışından alışveriş tercih ediyor. Aslında video sahibi iki arkadaş da bazı ürünlerden memnun kalmıştı.

Ama aldıkları kot pantolonlardan biri tayt olarak gelmiş diğeri de fotoğraf şeklinde gelmişti.

Ama aldıkları kot pantolonlardan biri tayt olarak gelmiş diğeri de fotoğraf şeklinde gelmişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın