Yurt Dışından İnternet Alışverişi Yapan Vatandaşlar Yanlış Anlaşılma Sonucu Hüsrana Uğradı

Son zamanlarda meşhur olan bir alışveriş sitesinden sipariş verenlerin yanılgıya düştüğü paylaşımlar görüyoruz. Aslında ürün detayları açıklamalarda yazsa da bazen gözden kaçabiliyor. Ya da ürün kalitesi kullanılan fotoğraflardan dolayı satın alan kişileri yanıltabiliyor. İşte iki arkadaş daha bu durumu yaşadı. Gelin detaylara geçelim.
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Fiyatlar uygun olduğu için birçok kişi yurt dışından alışveriş tercih ediyor. Aslında video sahibi iki arkadaş da bazı ürünlerden memnun kalmıştı.
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Ama aldıkları kot pantolonlardan biri tayt olarak gelmiş diğeri de fotoğraf şeklinde gelmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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