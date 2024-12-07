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1 Yıldır Avustralya’da Olan Gencin Memleketine Dönerek Anne Babasına Sürpriz Yaptığı Anlar Kalpleri Eritti

1 Yıldır Avustralya’da Olan Gencin Memleketine Dönerek Anne Babasına Sürpriz Yaptığı Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.12.2024 - 10:54

İçerik Devam Ediyor

@ozkaya__ adlı Instagram hesabından içerikler üreten Onur Kaya, Avustralya’dan Türkiye’ye dönünce ailesine sürpriz yapmak istemişti. Kimseye haber vermeden yaşadıkları köye giden genç duygu dolu anlar yaşattı. Bizler de duygularına ortak olduk. Babasının görür görmez ağlamaya başlaması kalpleri eritti. Gelin detaylara geçelim.

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Uzun süren hasretin sonunda oğlunu gören baba hüngür hüngür ağlamıştı.

Uzun süren hasretin sonunda oğlunu gören baba hüngür hüngür ağlamıştı.

Annesi de döndüğüne ihtimal vermediği için bir anda arkasında görünce şoke olmuştu.

Annesi de döndüğüne ihtimal vermediği için bir anda arkasında görünce şoke olmuştu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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