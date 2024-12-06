Gezen Oğlak Olarak Tanıdığımız İçerik Üreticisi Sosyal Medyadan Gelen Kötü Yorumlardan Bahsetti

Gezen Oğlak lakabıyla sosyal medya platformlarından içerikler üreten Elif Akçivi, Katarsis programına konuk oldu. Sizler de içerik üreticisinin köy hayatından yaptığı huzur dolu ve tebessüm ettiren videolarıyla karşılaşmışsınızdır. Bizler ne kadar keyifle izlesek de herkes aynı düşüncelere sahip olamayabiliyor. Ne yazık ki sosyal medya kötü niyetli insanların rahatlıkla şov yaptığı bir yer. Elif Akçivi de aldığı kötü yorumları anlattı.
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Sosyal medyadan yapılan zorbalıklar önüne geçilemez bir hal aldı.
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Akçivi ise izleyicilerin videolara inanmadığını, kötü koktuğunu söylediklerini, güneş kremi sürmesini bile çok gördüklerini anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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