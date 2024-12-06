Gezen Oğlak Olarak Tanıdığımız İçerik Üreticisi Sosyal Medyadan Gelen Kötü Yorumlardan Bahsetti

Gezen Oğlak lakabıyla sosyal medya platformlarından içerikler üreten Elif Akçivi, Katarsis programına konuk oldu. Sizler de içerik üreticisinin köy hayatından yaptığı huzur dolu ve tebessüm ettiren videolarıyla karşılaşmışsınızdır. Bizler ne kadar keyifle izlesek de herkes aynı düşüncelere sahip olamayabiliyor. Ne yazık ki sosyal medya kötü niyetli insanların rahatlıkla şov yaptığı bir yer. Elif Akçivi de aldığı kötü yorumları anlattı.