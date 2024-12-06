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Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Sırt Sırta’ya Konuk Oldu: İkili Enerjileri ve Yanıtlarıyla Beğenileri Topladı

Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Sırt Sırta’ya Konuk Oldu: İkili Enerjileri ve Yanıtlarıyla Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 12:33

“Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikaliyle sahnede buluşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç, Onedio’ya konuk oldu. Sırt Sırta’da sorulan sorulara yanıt veren ikili pozitif enerjilerini bizlere de aktardı. Oyun için heyecanlı olan Akil ve Aykaç dün ilk kez Zorlu PSM’de sahne aldı. Bugünse yeniden sahnede olacaklar. Gelin detaylara geçelim.

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2002 yılında New York’ta sahnelenen “Off Broadway” müzikalinden uyarlanan “Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikali heyecanla bekleniyordu.

2002 yılında New York’ta sahnelenen “Off Broadway” müzikalinden uyarlanan “Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikali heyecanla bekleniyordu.

Başrolleri paylaşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç da Onedio’ya konuk olarak sorulara aynı yanıtları vermeye çalıştı.

Başrolleri paylaşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç da Onedio’ya konuk olarak sorulara aynı yanıtları vermeye çalıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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