Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Sırt Sırta’ya Konuk Oldu: İkili Enerjileri ve Yanıtlarıyla Beğenileri Topladı

“Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikaliyle sahnede buluşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç, Onedio’ya konuk oldu. Sırt Sırta’da sorulan sorulara yanıt veren ikili pozitif enerjilerini bizlere de aktardı. Oyun için heyecanlı olan Akil ve Aykaç dün ilk kez Zorlu PSM’de sahne aldı. Bugünse yeniden sahnede olacaklar. Gelin detaylara geçelim.