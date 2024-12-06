Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Sırt Sırta’ya Konuk Oldu: İkili Enerjileri ve Yanıtlarıyla Beğenileri Topladı
Pelin Akil ve Mehmet Aykaç Sırt Sırta’ya Konuk Oldu: İkili Enerjileri ve Yanıtlarıyla Beğenileri Topladı
“Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikaliyle sahnede buluşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç, Onedio’ya konuk oldu. Sırt Sırta’da sorulan sorulara yanıt veren ikili pozitif enerjilerini bizlere de aktardı. Oyun için heyecanlı olan Akil ve Aykaç dün ilk kez Zorlu PSM’de sahne aldı. Bugünse yeniden sahnede olacaklar. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2002 yılında New York’ta sahnelenen “Off Broadway” müzikalinden uyarlanan “Rota Yeniden Oluşturuldu” müzikali heyecanla bekleniyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolleri paylaşan Pelin Akil ve Mehmet Aykaç da Onedio’ya konuk olarak sorulara aynı yanıtları vermeye çalıştı.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın