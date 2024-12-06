onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne Katılan Nurgül Yeşilçay ve Tuba Büyüküstün Hayran Bıraktı

Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne Katılan Nurgül Yeşilçay ve Tuba Büyüküstün Hayran Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2024 - 10:00

Türk televizyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, uzun yıllardır güçlü oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim. Adını sık sık magazin manşetlerinde duyduğumuz Büyüküstün geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'daydı. Nurgül Yeşilçay ile birlikte Kızıldeniz Film Festivaline katılan ismin Birsen Altuntaş'ın haberine göre jüri koltuğunda oturacağı söyledi. Suudi Arabistan'da Türk rüzgarı estiren ikili güzellikleriyle kırmızı halıda kendilerine hayran bıraktı. Gelin, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Kara Para Aşk", "Asi" ve "Gönülçelen" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla büyük beğeni toplayan Büyüküstün, son yıllarda "Zeytin Ağacı" dizisiyle de adından sıkça söz ettirdi.

"Kara Para Aşk", "Asi" ve "Gönülçelen" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla büyük beğeni toplayan Büyüküstün, son yıllarda "Zeytin Ağacı" dizisiyle de adından sıkça söz ettirdi.

Hem dram hem de romantik türlerdeki projelerdeki başarısıyla tanınan Tuba Büyüküstün, oyunculuk kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen, son dönemde özel hayatıyla gündeme düşüyor.

Hem dram hem de romantik türlerdeki projelerdeki başarısıyla tanınan Tuba Büyüküstün, oyunculuk kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen, son dönemde özel hayatıyla gündeme düşüyor.

Hatta kendisinin Seda Bakan'la yaşadığı ufak çarplı sürtüşme bu seneye damgasını vuran magazin olaylarından biriydi.

Bu sene tarzından tutun saçlarına kadar birçok kez adını manşetlere taşıyan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gece Suudi Arabistan'da gerçekleşen film festivaline katıldı.

Bu sene tarzından tutun saçlarına kadar birçok kez adını manşetlere taşıyan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gece Suudi Arabistan'da gerçekleşen film festivaline katıldı.

Kızıldeniz Film Festivali'nde boy gösteren Tuba Büyüküstün güzelliğiyle büyülerken Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendisinin festivalde jüri koltuğunda oturacağı söylendi.

Kızıldeniz Film Festivali'nde boy gösteren Tuba Büyüküstün güzelliğiyle büyülerken Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendisinin festivalde jüri koltuğunda oturacağı söylendi.

Gecede Tuba Büyüküstün'le birlikte boy gösteren başka bir Türk isim ise Nurgül Yeşilçay oldu! Kırmızı halı görünümünü yine kırmızı tercih ettiği bir elbiseyle tamamlayan isim zarafetiyle kendine hayran bıraktı.

Gecede Tuba Büyüküstün'le birlikte boy gösteren başka bir Türk isim ise Nurgül Yeşilçay oldu! Kırmızı halı görünümünü yine kırmızı tercih ettiği bir elbiseyle tamamlayan isim zarafetiyle kendine hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki siz kimin tarzını daha çok beğendiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın