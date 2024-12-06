Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne Katılan Nurgül Yeşilçay ve Tuba Büyüküstün Hayran Bıraktı
Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Film Festivali'ne Katılan Nurgül Yeşilçay ve Tuba Büyüküstün Hayran Bıraktı
Türk televizyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, uzun yıllardır güçlü oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim. Adını sık sık magazin manşetlerinde duyduğumuz Büyüküstün geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'daydı. Nurgül Yeşilçay ile birlikte Kızıldeniz Film Festivaline katılan ismin Birsen Altuntaş'ın haberine göre jüri koltuğunda oturacağı söyledi. Suudi Arabistan'da Türk rüzgarı estiren ikili güzellikleriyle kırmızı halıda kendilerine hayran bıraktı. Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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"Kara Para Aşk", "Asi" ve "Gönülçelen" gibi unutulmaz yapımlarda sergilediği performanslarla büyük beğeni toplayan Büyüküstün, son yıllarda "Zeytin Ağacı" dizisiyle de adından sıkça söz ettirdi.
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Hem dram hem de romantik türlerdeki projelerdeki başarısıyla tanınan Tuba Büyüküstün, oyunculuk kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen, son dönemde özel hayatıyla gündeme düşüyor.
Bu sene tarzından tutun saçlarına kadar birçok kez adını manşetlere taşıyan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gece Suudi Arabistan'da gerçekleşen film festivaline katıldı.
Kızıldeniz Film Festivali'nde boy gösteren Tuba Büyüküstün güzelliğiyle büyülerken Birsen Altuntaş'ın haberine göre kendisinin festivalde jüri koltuğunda oturacağı söylendi.
Gecede Tuba Büyüküstün'le birlikte boy gösteren başka bir Türk isim ise Nurgül Yeşilçay oldu! Kırmızı halı görünümünü yine kırmızı tercih ettiği bir elbiseyle tamamlayan isim zarafetiyle kendine hayran bıraktı.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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