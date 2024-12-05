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Victoria Secret Türkiye 10. Yıl Kutlamasına Katılan Ünlü İsimlerin İddialı Kombinleri Geceye Damgasını Vurdu

Victoria Secret Türkiye 10. Yıl Kutlamasına Katılan Ünlü İsimlerin İddialı Kombinleri Geceye Damgasını Vurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.12.2024 - 09:55

Geçtiğimiz aylarda Victoria Secret melekleri podyuma bomba gibi bir geri dönüş yapmış, uzun süredir görmediğimiz birbirinden güzel mankenler yine kendine hayran bırakmıştı. Geçtiğimiz gün ise markanın Türkiye'deki 10. yılı kutlandı. Hande Yener'in sahne aldığı geceye birbirinden ünlü isimler akın etti. Pembe halıda şık ve iddialı tarzlarıyla büyüleyen isimler sosyal medyaya damga vurdu. Gelin ünlü isimler ne giymiş birlikte bakalım!

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Özgü Kaya

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Eylül Tumbar

Eylül Tumbar

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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