Victoria Secret Türkiye 10. Yıl Kutlamasına Katılan Ünlü İsimlerin İddialı Kombinleri Geceye Damgasını Vurdu
Victoria Secret Türkiye 10. Yıl Kutlamasına Katılan Ünlü İsimlerin İddialı Kombinleri Geceye Damgasını Vurdu
Geçtiğimiz aylarda Victoria Secret melekleri podyuma bomba gibi bir geri dönüş yapmış, uzun süredir görmediğimiz birbirinden güzel mankenler yine kendine hayran bırakmıştı. Geçtiğimiz gün ise markanın Türkiye'deki 10. yılı kutlandı. Hande Yener'in sahne aldığı geceye birbirinden ünlü isimler akın etti. Pembe halıda şık ve iddialı tarzlarıyla büyüleyen isimler sosyal medyaya damga vurdu. Gelin ünlü isimler ne giymiş birlikte bakalım!
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Özgü Kaya
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Tülin Şahin
Şevval Şahin
Zeynep Sever Demirel
Ebru Akel
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Hande Yener
Burcu Kıratlı
Yağmur Yüksel
Eylül Tumbar
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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