Esas Oğlan'ın Galasına Kız Kardeşi Derya'yla El Ele Katılmıştı: Hadise'nin Yakışıklı Eniştesi Bakın Kim Çıktı!
Esas Oğlan'ın Galasına Kız Kardeşi Derya'yla El Ele Katılmıştı: Hadise'nin Yakışıklı Eniştesi Bakın Kim Çıktı!
Hem magazin düyasında hem de dizi sektöründe büyük ses getiren Esas Oğlan dizisinin oyuncu kadrosundan tutun senaryosuna kadar birçok detay resmen olay oldu. 20 Kasım günü galası gerçekleşen 22 Kasım'da da vizyona giren dizinin fragmanı ayrı galada yaşananlar ayrı, ilk defa oyunculuğunu izlediğimiz Hadise'nin yetenekleri ayrı konuşuldu bildiğiniz gibi. Dizinin bölümleri yayınlanmaya devam ederken 20 Kasım'da gerçekleşen galaya Hadise'nin kız kardeşiyle katılan isim dikkatlerden kaçmadı. Galada yakışıklılığıyla boy gösteren, Hadise'nin eniştesi oyuncu çıktı! Gelin, detaylara birlikte bakalım...
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Esas Oğlan dizisiyle ekranlardaki ilk çıkışını gerçekleştiren Hadise dizinin fragmanı yayınlandığından beri bir an olsun gündemden düşmüyor, kendisini aşk hayatından tutun imaj değişikliğine ve oyunculuk yeteneklerine kadar sürekli manşetlerde görüyoruz.
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Senaryosu ve fragmanı olay yaratan dizinin galası da bir o kadar konuşulmuştu. Galaya aynı kıyafetle katılan Seda Bakan ve Hadise mi desek, davetlilerin birbirlerine attığı bakışlar mı, kıskançlık krizleri mi... dizi seyirciyle buluşmadan önce bile yapacağını yapmış, o gala günlerce gündemde kalmıştı.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolünü paylaştığı yapımda Ceren karakterini canlandıran Hadise bu sefer de gündeme kardeşi Derya Açıkgöz'ün sevgilisiyle geldi! Galadan paylaşılan karelerde yakışıklılığıyla ilgi çeken Hadise'nin müstakbel eniştesi bakın kim çıktı!
Derya Açıkgöz'ün yaklaşık bir senedir aşk yaşadığı isim Muhteşem Yüzyıl dizisinde çocuk oyuncu olarak tanıdığımız yakışıklı Canbey Zafer'miş!
2000 doğumlu Canbey Zafer ve Derya Açıkgöz'ün ilişkisi de gala sayesinde gün yüzüne çıkmış oldu!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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