Bir Davette Yeni Saç Kesimiyle Görüntülenen Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'ya Benzetildi!
Bir Davette Yeni Saç Kesimiyle Görüntülenen Başak Dizer, Serenay Sarıkaya'ya Benzetildi!
Kıvanç Tatlıtuğ ile kurdukları sevimli aileyle adından bahsettiren Başak Dizer Tatlıtuğ moda dünyasında olduğu kadar magazin manşetlerinde de adından bahsettiriyor. Özel hayatını elinden geldiğince gözlerden uzak yaşayan Tatlıtuğ ailesi son olarak 3 aylık Londra seyahatleriyle gündeme gelmişti. Gözde çiftin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşındığı iddia edilmişti. Davetlerde boy göstermesine pek de alışık olmadığımız Dizer, oyuncu Ayça Ayşin Turan'la birlikte ünlü bir kozmetik markasını lansmanında boy gösterdi. Saçlarında değişikliğe giden Başak Dizer'e yorumlar gecikmedi.
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Şimdilerde kendilerine yeni bir yaşam kurmak için İngiltere'ye taşındığı iddia edilen Tatlıtuğ ailesinin Kurt Efe için Londra'ya gittiği konuşuluyor.
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Son olarak Başak Dizer'in sosyal medyada paylaştığı bu birbirinden güzel karelerle adından bahsettiren çiftimiz büyük bir beğeniyle takip edilmeye devam ediliyor.
Özel hayatlarını manşetlerden uzak tutmaya çabalayan, kendilerini sosyal medya paylaşımlarıyla yakalamaya çalıştığımız Başak Dizer'i zaman zaman katıldığı davetlerle görüyoruz.
Geçtiğimiz saatlerde Ayça Ayşin Turan ile ünlü bir kozmetik markasının davetinde boy gösteren Başak Dizer Tatlıtuğ'un yüzündeki değişim dikkat çekti.
Hem tarzı hem de saçındaki değişimle dikkat çeken isim kimileri tarafından tanınmakta zorlandı. Kullanıcılar Dizer'i çeşit çeşit isme benzetirken Serenay Sarıkaya popüler yanıtlardan biri oldu!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Başak Dizer yüzüne farklı bir işlem yaptırmış olabilir mi? Kendisinin yeni saç stili size de birilerini andırdı mı? Yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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