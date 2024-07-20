Gerek Var mıydı? Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'ın Sözleri Karşısında Beklenmedik Çıkışı Gözlere Fena Battı
Gerek Var mıydı? Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'ın Sözleri Karşısında Beklenmedik Çıkışı Gözlere Fena Battı
Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezonu izleyiciyle buluşurken 9 Temmuz'da gerçekleşen galanın görüntüleri gündem oldu. Röportaj sırasında Seda Bakan'ın sözlerine çıkışan Tuba Büyüküstün'ün tavırları gündem oldu.
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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen yapımlardan biri olmuştu.
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11 Temmuz'da yeni sezonu yayınlanan dizinin galasında güzel oyuncuların kıyafetlerinden, verdikleri oldukça samimi röportajlara kadar birçok şey gündem olmuştu.
Galada şık görünümüyle dikkat çeken isimlerinden birisi de samimi tavırlarıyla oldukça sevilen, Leyla karakterini canlandıran Seda Bakan'dı.
9 Temmuz'da gerçekleşen lansmanın görüntüleri yeniden gündem oldu. Seda Bakan'ın "herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözleri Büyüküstün tarafından "az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun." şeklinde bölündü.
Büyüküstün'ün bu tavrı göze batarken konuşmanın ilerleyen dakikalarda "Seda, sus tamam, sus artık" demesi kameralara yansıdı.
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Seda'nın güzelliği ve samimiyeti yeter.
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