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Baştan Aşağı Transparan Kıyafetiyle Dikkat Çeken Şevval Şahin'e Tam Destek Veren Kullanıcılar

Baştan Aşağı Transparan Kıyafetiyle Dikkat Çeken Şevval Şahin'e Tam Destek Veren Kullanıcılar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.12.2024 - 11:46

Fiziğiyle kendisine hayran bırakan ismlerden biri olan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Şevval Şahin geçtiğimiz günlerden bu yana gündemden düşmüyor. Bir davette tercih ettiği cesur kıyafetle çok konuşulan Şahin eleştirilere kurban gitmişti. Transparan elbisesiyle sosyal medyaya damgasını vuran Şahin'e bazı kadın kullanıcılardan destek gecikmedi. Gelin kullanıcıların Şevval Şahin'in tarzına yaptığı yorumlara birlikte bakalım.

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2018 Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından başarısını sadece ülkede değil dünya çapında da devam ettiren Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarından tutun da fiziğine kadar birçok konuda ilgi çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

2018 Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından başarısını sadece ülkede değil dünya çapında da devam ettiren Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarından tutun da fiziğine kadar birçok konuda ilgi çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Fiziği ve iddialı tarzıyla sosyal medyanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olmayı sürdüren Şahin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kıyafetle odak noktası olmuştu.

Fiziği ve iddialı tarzıyla sosyal medyanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olmayı sürdüren Şahin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği kıyafetle odak noktası olmuştu.

Victoria's Secret'ın Türkiye'deki 10. yılı adına düzenlenen davete transparan bir elbiseyle katılan Şahin'in bu görüntüleri gündeme düşmüştü.

Victoria's Secret'ın Türkiye'deki 10. yılı adına düzenlenen davete transparan bir elbiseyle katılan Şahin'in bu görüntüleri gündeme düşmüştü.

Sosyal medyada tarzıyla günlerdir eleştiriye maruz kalan ve gündemden düşmeyen Şevval Şahin'e X'teki bazı kullanıcılardan destek gecikmedi.

Sosyal medyada tarzıyla günlerdir eleştiriye maruz kalan ve gündemden düşmeyen Şevval Şahin'e X'teki bazı kullanıcılardan destek gecikmedi.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım...

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım...
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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