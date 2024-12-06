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Bisiklet Sürerken Dubai Çikolatası Yapan Genç Adam Akıma Son Noktayı Koydu

Bisiklet Sürerken Dubai Çikolatası Yapan Genç Adam Akıma Son Noktayı Koydu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 13:37

İçerik Devam Ediyor

@soulofguts adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tugay Çerezci, bisiklet üstünde giderken yemek yaptığı videolarıyla popüler oldu. İlginç içerikleriyle dikkat çeken Tugay adlı genç şimdiyse Dubai çikolatası yaptı. Birkaç ay boyunca her gün konuşulan Dubai çikolatasını yavaş yavaş unutuyor gibiyiz. İçerik üreticisi genç de aslında akıma son noktayı koymuştu. Gelin detaylara geçelim.

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Baktığınız zaman her şey denge işiydi. Tugay Çerezci dengesini çok iyi sağladığı için adım adım çikolatayı yaptı.

Baktığınız zaman her şey denge işiydi. Tugay Çerezci dengesini çok iyi sağladığı için adım adım çikolatayı yaptı.

Bisiklet üzerinde başka tarif videoları da profilinde yer alıyor. Peki ya siz yapabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

Bisiklet üzerinde başka tarif videoları da profilinde yer alıyor. Peki ya siz yapabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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