Bisiklet Sürerken Dubai Çikolatası Yapan Genç Adam Akıma Son Noktayı Koydu

@soulofguts adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tugay Çerezci, bisiklet üstünde giderken yemek yaptığı videolarıyla popüler oldu. İlginç içerikleriyle dikkat çeken Tugay adlı genç şimdiyse Dubai çikolatası yaptı. Birkaç ay boyunca her gün konuşulan Dubai çikolatasını yavaş yavaş unutuyor gibiyiz. İçerik üreticisi genç de aslında akıma son noktayı koymuştu. Gelin detaylara geçelim.