Huzurevine Ziyarete Giden Genç Kadın, Bir Amcanın Tepkisini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Birçok etkinlik kapsamında gönüllülerin huzurevlerine ziyaretler gerçekleştirip, yaşlılarla vakit geçirebildiğini biliyorsunuzdur. Özellikle üniversite topluluklarının bu tür faaliyetler yaptığına şahit oluyoruz. @sudewithpain adlı TikTok kullancısı da kaldığı yurdun düzenlemesiyle bir huzurevine ziyarete gitmişti. Şarkılar eşliğinde dans ettikleri bir an paylaşmasıyla viral olan genç kadın kahkahaları topladı. Gelin detaylara geçelim.