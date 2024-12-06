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Huzurevine Ziyarete Giden Genç Kadın, Bir Amcanın Tepkisini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Huzurevine Ziyarete Giden Genç Kadın, Bir Amcanın Tepkisini Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 12:06

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Birçok etkinlik kapsamında gönüllülerin huzurevlerine ziyaretler gerçekleştirip, yaşlılarla vakit geçirebildiğini biliyorsunuzdur. Özellikle üniversite topluluklarının bu tür faaliyetler yaptığına şahit oluyoruz. @sudewithpain adlı TikTok kullancısı da kaldığı yurdun düzenlemesiyle bir huzurevine ziyarete gitmişti. Şarkılar eşliğinde dans ettikleri bir an paylaşmasıyla viral olan genç kadın kahkahaları topladı. Gelin detaylara geçelim.

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Tüm ekip dans ederek huzurevinde kalanları eğlendirmek isterken bir amcamız objektife yansımıştı.

Tüm ekip dans ederek huzurevinde kalanları eğlendirmek isterken bir amcamız objektife yansımıştı.

Başta alkışla eşlik eden amcamız sonrasında asıl düşüncelerini beden diliyle yansıtıyordu.

Başta alkışla eşlik eden amcamız sonrasında asıl düşüncelerini beden diliyle yansıtıyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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