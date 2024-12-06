Geceyi Gündüze Çevirdi: Sibirya’da Görülen Gök Taşının Etkileyici Görüntüleri

Sık sık olmasa da atmosfere giren gök taşlarına tanık olabiliyoruz. Alışık da olmadığımız için o görüntülerin bir etkileyiciliği oluyor. Sibirya’da da bir gök taşının düşüş anı görüntülendi. Gök taşı çevresine kuvvetli bir ışık yayıyordu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: TRT Haber