Geceyi Gündüze Çevirdi: Sibirya’da Görülen Gök Taşının Etkileyici Görüntüleri

Sık sık olmasa da atmosfere giren gök taşlarına tanık olabiliyoruz. Alışık da olmadığımız için o görüntülerin bir etkileyiciliği oluyor. Sibirya’da da bir gök taşının düşüş anı görüntülendi. Gök taşı çevresine kuvvetli bir ışık yayıyordu. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: TRT Haber
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Gök taşının düşüş anı birkaç farklı açıdan kaydedildi.
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TRT Haber gök taşının herhangi bir hasara yol açmadığını aktardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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