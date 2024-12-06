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Geceyi Gündüze Çevirdi: Sibirya’da Görülen Gök Taşının Etkileyici Görüntüleri

Geceyi Gündüze Çevirdi: Sibirya’da Görülen Gök Taşının Etkileyici Görüntüleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 11:01

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Sık sık olmasa da atmosfere giren gök taşlarına tanık olabiliyoruz. Alışık da olmadığımız için o görüntülerin bir etkileyiciliği oluyor. Sibirya’da da bir gök taşının düşüş anı görüntülendi. Gök taşı çevresine kuvvetli bir ışık yayıyordu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: TRT Haber

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Gök taşının düşüş anı birkaç farklı açıdan kaydedildi.

Gök taşının düşüş anı birkaç farklı açıdan kaydedildi.

TRT Haber gök taşının herhangi bir hasara yol açmadığını aktardı.

TRT Haber gök taşının herhangi bir hasara yol açmadığını aktardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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