Türkiye’den Dubai Çikolatası Alan Turistler İçinden Neredeyse Hiçbir Şey Çıkmayınca Kahkahalarını Tutamadı

Son aylarda popüler olan Dubai çikolatası, yavaş yavaş unutulmaya doğru ilerliyor. Bir süredir her sosyal medya platformunda görüyorduk ve tam da yeter artık noktasına gelmiştik. Şimdiyse paylaşımlar azalmaya başladı. Ama bir turistin paylaşımını sizlere aktarmasak olmazdı. Gelin detaylara geçelim.