Türkiye’den Dubai Çikolatası Alan Turistler İçinden Neredeyse Hiçbir Şey Çıkmayınca Kahkahalarını Tutamadı

Son aylarda popüler olan Dubai çikolatası, yavaş yavaş unutulmaya doğru ilerliyor. Bir süredir her sosyal medya platformunda görüyorduk ve tam da yeter artık noktasına gelmiştik. Şimdiyse paylaşımlar azalmaya başladı. Ama bir turistin paylaşımını sizlere aktarmasak olmazdı. Gelin detaylara geçelim.
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Biliyorsunuz ki birçok ülkede ürünlerin ambalajdaki görselle aynı boyutta olması ve aynı şekilde olması oturmuş bir kural.
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Ancak ülkemizde böyle bir durum yok. Bir turist de popüler bir markadan aldığı çikolatanın içi boş çıkınca kahkahalarını tutamadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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