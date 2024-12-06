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Türkiye’den Dubai Çikolatası Alan Turistler İçinden Neredeyse Hiçbir Şey Çıkmayınca Kahkahalarını Tutamadı

Türkiye’den Dubai Çikolatası Alan Turistler İçinden Neredeyse Hiçbir Şey Çıkmayınca Kahkahalarını Tutamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 08:42

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Son aylarda popüler olan Dubai çikolatası, yavaş yavaş unutulmaya doğru ilerliyor. Bir süredir her sosyal medya platformunda görüyorduk ve tam da yeter artık noktasına gelmiştik. Şimdiyse paylaşımlar azalmaya başladı. Ama bir turistin paylaşımını sizlere aktarmasak olmazdı. Gelin detaylara geçelim.

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Biliyorsunuz ki birçok ülkede ürünlerin ambalajdaki görselle aynı boyutta olması ve aynı şekilde olması oturmuş bir kural.

Biliyorsunuz ki birçok ülkede ürünlerin ambalajdaki görselle aynı boyutta olması ve aynı şekilde olması oturmuş bir kural.

Ancak ülkemizde böyle bir durum yok. Bir turist de popüler bir markadan aldığı çikolatanın içi boş çıkınca kahkahalarını tutamadı.

Ancak ülkemizde böyle bir durum yok. Bir turist de popüler bir markadan aldığı çikolatanın içi boş çıkınca kahkahalarını tutamadı.

Fena dalga geçtiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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