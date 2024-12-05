Japonya’da Yediği ve Beğenmediği İlginç Tatları Paylaşan Kadın Bizlerin de Midesini Bulandırdı

Uzak doğu ülkeleri pek de bizim damak tadımıza hitap eden lezzetlere sahip değil. Farklı tatları denemeye açık olan herkes bir şans verse de ilk denemesinde bayıla bayıla yemiyor kabul edelim. Tabii sonrasında uzak doğu mutfağına sevdalananlar da var. @snowmaiidd adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da Japonya’da denediği lezzetleri paylaştı. “İğrenç” notunu eklemeyi de es geçmedi. Gelin detaylara bakalım.