Japonya’da Yediği ve Beğenmediği İlginç Tatları Paylaşan Kadın Bizlerin de Midesini Bulandırdı

Uzak doğu ülkeleri pek de bizim damak tadımıza hitap eden lezzetlere sahip değil. Farklı tatları denemeye açık olan herkes bir şans verse de ilk denemesinde bayıla bayıla yemiyor kabul edelim. Tabii sonrasında uzak doğu mutfağına sevdalananlar da var. @snowmaiidd adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da Japonya’da denediği lezzetleri paylaştı. “İğrenç” notunu eklemeyi de es geçmedi. Gelin detaylara bakalım.
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Kadın, tatlı yumurta, çiğ istiridye, henüz hareket etmeye devam eden karides, tavuk ayağı ve farklı bir sushi denemişti.
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Denediği her yemekten sonra surat ifadesi düşüncelerini anlamamıza yetmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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