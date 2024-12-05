Yavru Kedileri Poşetin İçine Koyarak Yol Kenarına Terk Ettiler: Geç Olmadan Kediler Kurtarıldı

Maalesef ki hayvanların poşetlere, çuvallara koyularak yol kenarlarına terk edilmeleri, çöpe atılmaları bir türlü önüne geçilemez bir durum haline geldi. Masum dostlarımızın kimseye zararı yokken yaşadıkları bu yürek dağlayan durumun benzeri Kayseri’de yaşandı. Malumunuz kış geldi ve masum dostlarımızın hayat şartları daha da zorlaştı. Bir vatandaşımız bu dayanılamaz soğukta yol kenarına terk edilen iki yavru kedi buldu. Gelin detaylara geçelim.