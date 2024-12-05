Yavru Kedileri Poşetin İçine Koyarak Yol Kenarına Terk Ettiler: Geç Olmadan Kediler Kurtarıldı

Maalesef ki hayvanların poşetlere, çuvallara koyularak yol kenarlarına terk edilmeleri, çöpe atılmaları bir türlü önüne geçilemez bir durum haline geldi. Masum dostlarımızın kimseye zararı yokken yaşadıkları bu yürek dağlayan durumun benzeri Kayseri’de yaşandı. Malumunuz kış geldi ve masum dostlarımızın hayat şartları daha da zorlaştı. Bir vatandaşımız bu dayanılamaz soğukta yol kenarına terk edilen iki yavru kedi buldu. Gelin detaylara geçelim.
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Kayseri’de yaşanan üzücü olayda kediler tam zamanında kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.
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Hayata tutunmak için bir şansları daha olmuştu. Kedileri kurtaran vatandaşımız iyi dilekleri ve duaları topladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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