onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yavru Kedileri Poşetin İçine Koyarak Yol Kenarına Terk Ettiler: Geç Olmadan Kediler Kurtarıldı

Yavru Kedileri Poşetin İçine Koyarak Yol Kenarına Terk Ettiler: Geç Olmadan Kediler Kurtarıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 21:02

İçerik Devam Ediyor

Maalesef ki hayvanların poşetlere, çuvallara koyularak yol kenarlarına terk edilmeleri, çöpe atılmaları bir türlü önüne geçilemez bir durum haline geldi. Masum dostlarımızın kimseye zararı yokken yaşadıkları bu yürek dağlayan durumun benzeri Kayseri’de yaşandı. Malumunuz kış geldi ve masum dostlarımızın hayat şartları daha da zorlaştı. Bir vatandaşımız bu dayanılamaz soğukta yol kenarına terk edilen iki yavru kedi buldu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kayseri’de yaşanan üzücü olayda kediler tam zamanında kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.

Kayseri’de yaşanan üzücü olayda kediler tam zamanında kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.

Hayata tutunmak için bir şansları daha olmuştu. Kedileri kurtaran vatandaşımız iyi dilekleri ve duaları topladı.

Hayata tutunmak için bir şansları daha olmuştu. Kedileri kurtaran vatandaşımız iyi dilekleri ve duaları topladı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın