Aile Evinde Kalmanın Yaşattıklarına Dair Şarkı Yazan Genç Kadın Beğenileri Topladı

@burcuuyener adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, “aile evi” adında bir parça yapmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Aile evinde yaşamak kimileri için oldukça konforlu olsa da kimileri bu durumdan ilk fırsatta kaçmak istiyor. Burcu adlı içerik üreticisi de aile evinde yaşananları yaratıcılığıyla şarkı haline getirmişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Gidenin özlediği, kalanınsa bir an önce ayrılmak istediği aile evi zaman zaman stresli anlar yaşatabiliyor.
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E malum kiralar da artışta olduğu için ayrılmak da pek kolay olmuyor. Burcu adlı içerik üretici şarkısında tüm detaylara yer vermişti.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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