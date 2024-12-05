Aile Evinde Kalmanın Yaşattıklarına Dair Şarkı Yazan Genç Kadın Beğenileri Topladı

@burcuuyener adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, “aile evi” adında bir parça yapmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Aile evinde yaşamak kimileri için oldukça konforlu olsa da kimileri bu durumdan ilk fırsatta kaçmak istiyor. Burcu adlı içerik üreticisi de aile evinde yaşananları yaratıcılığıyla şarkı haline getirmişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?