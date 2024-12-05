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Ekstrem Spor Sevdalıları Ormanda Bisiklet Sürerken Karşılaştıkları Ayılardan Hem Korktular Hem de Korkuttular

Ekstrem Spor Sevdalıları Ormanda Bisiklet Sürerken Karşılaştıkları Ayılardan Hem Korktular Hem de Korkuttular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 17:53

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Ekstrem spor sevdalıları ne kadar cesur olsalar da bazen onların da korku dolu anları olabiliyor. Dağ bisikleti sporuyla ilgilenen iki arkadaş, ormanda hızla giderken iki ayı görmüşlerdi. Ayılar onlardan onlar ayılardan korktu. İzleyenler ise gülmeden edemedi. Gelin detaylara geçelim.

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İki ayıdan biri kendilerine doğru hızla gelen bisikletlileri görünce ağaca çıkarken diğeriyse bakakalmıştı.

İki ayıdan biri kendilerine doğru hızla gelen bisikletlileri görünce ağaca çıkarken diğeriyse bakakalmıştı.

Bisiklet sürücüleri ise çığlık çığlığa oradan uzaklaştı.

Bisiklet sürücüleri ise çığlık çığlığa oradan uzaklaştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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