Ekstrem Spor Sevdalıları Ormanda Bisiklet Sürerken Karşılaştıkları Ayılardan Hem Korktular Hem de Korkuttular

Ekstrem spor sevdalıları ne kadar cesur olsalar da bazen onların da korku dolu anları olabiliyor. Dağ bisikleti sporuyla ilgilenen iki arkadaş, ormanda hızla giderken iki ayı görmüşlerdi. Ayılar onlardan onlar ayılardan korktu. İzleyenler ise gülmeden edemedi. Gelin detaylara geçelim.