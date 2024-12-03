Turist Kadın Türkiye Seyahatinde Türk Erkeklerinden Dolayı Gözlerinin Bayram Ettiğini Dile Getirdi

@fazieabdrahman adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın Türkiye seyahatinden paylaştığı videoyla gündeme geldi. Turist kadın Türkiye’de gözlerinin bayram ettiğini dile getirmişti. Sebebi ise Türk erkekleriydi. Biliyorsunuz ki Türk erkekleri turistlere oldukça çekici ve centilmen geliyor. Gelin detaylara geçelim.
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Türk erkeklerinin videolarını çeken kadın derleyerek TikTok hesabından paylaşmıştı.
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“Gözlerim bayram ediyor” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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