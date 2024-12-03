Makyöz Döktürdü: Gelin Makyajında Akılalmaz Değişim Yaşadı

Kimi makyak sanatçıları öylesine imzalar atıyor ki sonucu görünce gözlerimize inanamıyoruz. Özellikle de özel günler için tercih edilen makyajlarda kullanılan malzemeler daha ağır ve profesyonel oluyor. Azerbaycan’da yapılan bir makyaj da sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Gelin makyajı yapan makyöz adeta döktürmüştü. Gelin detaylara geçelim.