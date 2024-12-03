Makyöz Döktürdü: Gelin Makyajında Akılalmaz Değişim Yaşadı

Kimi makyak sanatçıları öylesine imzalar atıyor ki sonucu görünce gözlerimize inanamıyoruz. Özellikle de özel günler için tercih edilen makyajlarda kullanılan malzemeler daha ağır ve profesyonel oluyor. Azerbaycan’da yapılan bir makyaj da sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Gelin makyajı yapan makyöz adeta döktürmüştü. Gelin detaylara geçelim.
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Gelin makyajlarında daha çekik gözler için makyaja ek olarak bantlarla da destekleniyor biliyorsunuz.
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İşte bu makyajda da bantlar ve makyajla birlikte elde edilen sonuç bu şekilde oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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