onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Makyöz Döktürdü: Gelin Makyajında Akılalmaz Değişim Yaşadı

Makyöz Döktürdü: Gelin Makyajında Akılalmaz Değişim Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 23:02

İçerik Devam Ediyor

Kimi makyak sanatçıları öylesine imzalar atıyor ki sonucu görünce gözlerimize inanamıyoruz. Özellikle de özel günler için tercih edilen makyajlarda kullanılan malzemeler daha ağır ve profesyonel oluyor. Azerbaycan’da yapılan bir makyaj da sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Gelin makyajı yapan makyöz adeta döktürmüştü. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin makyajlarında daha çekik gözler için makyaja ek olarak bantlarla da destekleniyor biliyorsunuz.

Gelin makyajlarında daha çekik gözler için makyaja ek olarak bantlarla da destekleniyor biliyorsunuz.

İşte bu makyajda da bantlar ve makyajla birlikte elde edilen sonuç bu şekilde oldu.

İşte bu makyajda da bantlar ve makyajla birlikte elde edilen sonuç bu şekilde oldu.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın