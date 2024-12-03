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Fotoğraf Sanatçısı Olunca Böyle Oluyor: Noel İçin Aile Albümlerine Hazırladığı Fotoğraf Beğenileri Topladı

Fotoğraf Sanatçısı Olunca Böyle Oluyor: Noel İçin Aile Albümlerine Hazırladığı Fotoğraf Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 21:28

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@paolaagusti adlı TikTok hesabından içerikler üreten fotoğraf sanatçısı hazır noel yaklaşıyorken aile albümleri için hazırladığı fotoğrafla hepimizi imrendirdi. Kadın herkesin karton içerisinde dururken fotoğraflarını çekmişti. E bu yaratıcılığa biraz da profesyonellik eklenince sonuç mükemmel oldu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de beğeneceğine eminiz.

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Başlangıçta herkesin kartonda poz vermesi garip gelmiş ve açıkçası sonucun böylesine güzel olacağını düşündürmemişti.

Başlangıçta herkesin kartonda poz vermesi garip gelmiş ve açıkçası sonucun böylesine güzel olacağını düşündürmemişti.

Ancak gördüğünüz gibi keşke bizim de böyle bir fotoğrafımız olsa dedirtecek türden bir sonuca ulaşıldı.

Ancak gördüğünüz gibi keşke bizim de böyle bir fotoğrafımız olsa dedirtecek türden bir sonuca ulaşıldı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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