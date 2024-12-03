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5 Yıldır Kendisine Bakan Esnafa Pişmiş Tavuk Getirerek Teşekkür Eden Sokak Köpeği Kalpleri Eritti

5 Yıldır Kendisine Bakan Esnafa Pişmiş Tavuk Getirerek Teşekkür Eden Sokak Köpeği Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 22:29

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Kocaeli’de kalpleri eriten bir olay yaşandı. Ares adlı sokak köpeği, ona 5 yıldır yemek veren sevgi gösteren esnaf Ceyhun Satır’a pişmiş tavuk götürerek teşekkür etmişti. Hayvanların yapılan iyilikleri unutmadığı bir gerçek. Ares de vefa borcunu böyle ödemişti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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5 yıldır Ares adlı sokak köpeğine ilgiyle bakan Ceyhun Satır kış aylarında da sıcak tutmak için altına battaniye sermeyi eksik etmediklerini İHA muhabirlerine anlattı.

5 yıldır Ares adlı sokak köpeğine ilgiyle bakan Ceyhun Satır kış aylarında da sıcak tutmak için altına battaniye sermeyi eksik etmediklerini İHA muhabirlerine anlattı.

Ares, ağzına aldığı pişmiş tavuk budunu dükkanın kapısına getirerek Ceyhun Satır’a vermek istemişti. İkilinin sevgi dolu anları kalpleri eritti.

Ares, ağzına aldığı pişmiş tavuk budunu dükkanın kapısına getirerek Ceyhun Satır’a vermek istemişti. İkilinin sevgi dolu anları kalpleri eritti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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