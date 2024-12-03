5 Yıldır Kendisine Bakan Esnafa Pişmiş Tavuk Getirerek Teşekkür Eden Sokak Köpeği Kalpleri Eritti

Kocaeli’de kalpleri eriten bir olay yaşandı. Ares adlı sokak köpeği, ona 5 yıldır yemek veren sevgi gösteren esnaf Ceyhun Satır’a pişmiş tavuk götürerek teşekkür etmişti. Hayvanların yapılan iyilikleri unutmadığı bir gerçek. Ares de vefa borcunu böyle ödemişti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA