Bir İçerik Üreticisi Kanka Kelimesinin Nereden Geldiğini ve Nasıl Yayıldığını Anlattı

@gizembilig adlı Instagram hesabından ürettiği bilgilendirici içeriklerle son zamanlarda hayatımıza giren genç kadın, her içeriğiyle etkileşimleri toplamayı başarıyor. Araştırmalar yaparak geçmişle günümüz arasında adeta bir köprü olan genç kadım şimdiyse “kanka” kelimesinin dilimize nereden geldiğini ve ne zaman yaygın olarak kullanılmaya başladığını anlattı. Sanılanın aksine kan kardeş ile ilgisi yoktu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Kanka” kelimesi aslında romanların kullandığı “kanko” kelimesinden geliyordu.
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Romanlar erkek dost, sırdaş için “kanko”, kadın içinse “kanki” diyordu. Zamanla dizilerimiz ve müziklerimizde yer ala ala artık bizlerin de dilinden düşüremediği bir kelime olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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