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Bir İçerik Üreticisi Kanka Kelimesinin Nereden Geldiğini ve Nasıl Yayıldığını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Kanka Kelimesinin Nereden Geldiğini ve Nasıl Yayıldığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 23:01

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından ürettiği bilgilendirici içeriklerle son zamanlarda hayatımıza giren genç kadın, her içeriğiyle etkileşimleri toplamayı başarıyor. Araştırmalar yaparak geçmişle günümüz arasında adeta bir köprü olan genç kadım şimdiyse “kanka” kelimesinin dilimize nereden geldiğini ve ne zaman yaygın olarak kullanılmaya başladığını anlattı. Sanılanın aksine kan kardeş ile ilgisi yoktu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Kanka” kelimesi aslında romanların kullandığı “kanko” kelimesinden geliyordu.

“Kanka” kelimesi aslında romanların kullandığı “kanko” kelimesinden geliyordu.

Romanlar erkek dost, sırdaş için “kanko”, kadın içinse “kanki” diyordu. Zamanla dizilerimiz ve müziklerimizde yer ala ala artık bizlerin de dilinden düşüremediği bir kelime olmuştu.

Romanlar erkek dost, sırdaş için “kanko”, kadın içinse “kanki” diyordu. Zamanla dizilerimiz ve müziklerimizde yer ala ala artık bizlerin de dilinden düşüremediği bir kelime olmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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