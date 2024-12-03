Bir İçerik Üreticisi Kanka Kelimesinin Nereden Geldiğini ve Nasıl Yayıldığını Anlattı

@gizembilig adlı Instagram hesabından ürettiği bilgilendirici içeriklerle son zamanlarda hayatımıza giren genç kadın, her içeriğiyle etkileşimleri toplamayı başarıyor. Araştırmalar yaparak geçmişle günümüz arasında adeta bir köprü olan genç kadım şimdiyse “kanka” kelimesinin dilimize nereden geldiğini ve ne zaman yaygın olarak kullanılmaya başladığını anlattı. Sanılanın aksine kan kardeş ile ilgisi yoktu. Gelin detaylara birlikte bakalım.