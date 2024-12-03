Çöp Poşetlerini Tek Tek Katlayarak Çekmeceye Düzenlice Dizen Kadın Sizleri de Şaşırtacak

@snzcrt adlı Instagram kullanıcısı bir arkadaşının evine gittiğinde gördükleri karşısında yaşadığı şaşkınlığı kayda almıştı. Sosyal medyada videoyu paylaşan kadın izleyicileri de şaşırtmayı başarmıştı. Sizlerin de daha önce böyle bir düzen görmediğine eminiz. Gelin detaylara geçelim. Ardından ise yorumlarda buluşalım!
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İnsanları şaşırtan durum çöp poşetlerin tek tek katlanarak bir çekmeceye dizilmiş olmasıydı.
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Video sahibi kendi poşet kovasını da paylaşmıştı. Siz poşetleri tek tek katlamakla uğraşır mıydınız?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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