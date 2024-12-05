Yağmurlu Havada Sipariş Veren Müşterilere Sitem Eden Motorcu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Moto kuryeler için kaygan zeminler sebebiyle yağmurlu havalarda çalışmak hayati risk taşıyor. Bu sebeple kimi işletmeler yağmurlu havalarda sipariş götürülmemesi konusunda duyarlı davransa da kimileri sipariş almaya devam ediyor. Bir kurye de yağmurlu havalarda sipariş veren müşterilere sitem etmesiyle gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından hak verenler de oldu vermeyenler de. Gelin detaylara geçelim.