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Yağmurlu Havada Sipariş Veren Müşterilere Sitem Eden Motorcu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yağmurlu Havada Sipariş Veren Müşterilere Sitem Eden Motorcu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.12.2024 - 22:41

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Moto kuryeler için kaygan zeminler sebebiyle yağmurlu havalarda çalışmak hayati risk taşıyor. Bu sebeple kimi işletmeler yağmurlu havalarda sipariş götürülmemesi konusunda duyarlı davransa da kimileri sipariş almaya devam ediyor. Bir kurye de yağmurlu havalarda sipariş veren müşterilere sitem etmesiyle gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarından hak verenler de oldu vermeyenler de. Gelin detaylara geçelim.

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Moto kurye bazı müşterilerin planlayarak yağmur yağdığı zaman bilerek su sipariş ettiğini iddia etti.

Moto kurye bazı müşterilerin planlayarak yağmur yağdığı zaman bilerek su sipariş ettiğini iddia etti.

Ve biraz da moto kuryelerin düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Kullanıcılar ise işinin bu olduğunu söyleyerek yapmasını gerektiğini dile getirdi.

Ve biraz da moto kuryelerin düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Kullanıcılar ise işinin bu olduğunu söyleyerek yapmasını gerektiğini dile getirdi.

Bazıları da moto kuryeye hak vererek ince düşünmek gerektiğini söyledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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