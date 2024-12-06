MÜSİAD Başkanının “Asgari Ücret Zammı En Fazla %25 Olmalı” Cümlesine Cüneyt Özdemir’den Yanıt Geldi
MÜSİAD Başkanının “Asgari Ücret Zammı En Fazla %25 Olmalı” Cümlesine Cüneyt Özdemir’den Yanıt Geldi
Asgari ücret zammı uzun süredir merakla bekleniyor. Kimi tahminler sevindirirken kimi tahminler ise üzüyor. Yeni yılla birlikte soru işaretlerimiz gidecek olsa da bir süre daha gündemimiz bu yönde olacak gibi görünüyor. Cüneyt Özdemir de konu ile ilgili yorum yapmayı es geçmeyenlerden oldu. Sözü ise MÜSİAD başkanınaydı. Gelin detaylara geçelim.
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MÜSİAD başkanının “asgari ücret zammı en fazla %25 olmalı” açıklaması karşısında Cüneyt Özdemir kendini tutamadı.
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MÜSİAD başkanının geçen yıl yaptırdığı villaların satış fiyatına %55 zam yaptığını dile getirdi ve “Kendi yapıp sattığı villalara yüzde 55 zam yapmış ama onu yapan emekçiye yüzde 25 zam yapalım diyor.” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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