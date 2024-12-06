onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MÜSİAD Başkanının “Asgari Ücret Zammı En Fazla %25 Olmalı” Cümlesine Cüneyt Özdemir’den Yanıt Geldi

MÜSİAD Başkanının “Asgari Ücret Zammı En Fazla %25 Olmalı” Cümlesine Cüneyt Özdemir’den Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2024 - 10:08

Asgari ücret zammı uzun süredir merakla bekleniyor. Kimi tahminler sevindirirken kimi tahminler ise üzüyor. Yeni yılla birlikte soru işaretlerimiz gidecek olsa da bir süre daha gündemimiz bu yönde olacak gibi görünüyor. Cüneyt Özdemir de konu ile ilgili yorum yapmayı es geçmeyenlerden oldu. Sözü ise MÜSİAD başkanınaydı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MÜSİAD başkanının “asgari ücret zammı en fazla %25 olmalı” açıklaması karşısında Cüneyt Özdemir kendini tutamadı.

MÜSİAD başkanının “asgari ücret zammı en fazla %25 olmalı” açıklaması karşısında Cüneyt Özdemir kendini tutamadı.

MÜSİAD başkanının geçen yıl yaptırdığı villaların satış fiyatına %55 zam yaptığını dile getirdi ve “Kendi yapıp sattığı villalara yüzde 55 zam yapmış ama onu yapan emekçiye yüzde 25 zam yapalım diyor.” dedi.

MÜSİAD başkanının geçen yıl yaptırdığı villaların satış fiyatına %55 zam yaptığını dile getirdi ve “Kendi yapıp sattığı villalara yüzde 55 zam yapmış ama onu yapan emekçiye yüzde 25 zam yapalım diyor.” dedi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın