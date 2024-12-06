MÜSİAD Başkanının “Asgari Ücret Zammı En Fazla %25 Olmalı” Cümlesine Cüneyt Özdemir’den Yanıt Geldi

Asgari ücret zammı uzun süredir merakla bekleniyor. Kimi tahminler sevindirirken kimi tahminler ise üzüyor. Yeni yılla birlikte soru işaretlerimiz gidecek olsa da bir süre daha gündemimiz bu yönde olacak gibi görünüyor. Cüneyt Özdemir de konu ile ilgili yorum yapmayı es geçmeyenlerden oldu. Sözü ise MÜSİAD başkanınaydı. Gelin detaylara geçelim.