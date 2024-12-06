İstanbul’da Yaz Gibi Hava! Sıcaklıklar Tavan Yapacak 16-17 Dereceyi Görüyoruz!

Aralık ayının sonlarına kadar ülke genelinde kışa dair belirgin bir soğuma ve kar yağışı beklenmiyor. Ancak ilerleyen günlerde bu durum değişebilir. Şu an için ılıman bir hava hakim ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Meteorolojik veriler önümüzdeki haftalarda bu sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Kışa dair herhangi bir sert soğuk hava dalgası ise şimdilik uzak görünüyor.