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İstanbul’da Yaz Gibi Hava! Sıcaklıklar Tavan Yapacak 16-17 Dereceyi Görüyoruz!

İstanbul’da Yaz Gibi Hava! Sıcaklıklar Tavan Yapacak 16-17 Dereceyi Görüyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 09:39 Son Güncelleme: 06.12.2024 - 09:41

Marmara'da bu hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre lodosun etkisiyle sıcaklıklar artmaya başlayacak ve hafta sonuna kadar 4-5 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 16-17 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Bu arada lodosun beraberinde getirdiği rüzgarın etkisiyle kömür sobalarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

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Sıcaklıklar Yükseliyor, Birçok Yerde Yağış Yok!

Sıcaklıklar Yükseliyor, Birçok Yerde Yağış Yok!

Bugün Marmara ve İstanbul gökyüzü bulutlu ancak yağışsız bir gün geçiriyor. Hava sıcaklığı İstanbul’da 13 derece civarında. Fakat lodos rüzgarları devreye girecek ve bu bölgedeki sıcaklıkların hızla artmasına neden olacak. Özellikle Marmara'da hafta sonuna kadar 4-5 derece kadar bir sıcaklık artışı yaşanması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu hava 16-17 derece civarlarında seyredecek.

Lodosun Ardında Yüksek Sıcaklıklar!

Lodosun Ardında Yüksek Sıcaklıklar!
twitter.com

Lodosun etkisiyle ülkenin büyük kısmında sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerine çıkacak. Ancak bu sıcaklık artışı doğu Anadolu'yu etkilemeyecek. Orhan Şen’in verdiği bilgiye göre lodosun etkisi yalnızca birkaç gün sürecek ve sonrasında sıcaklıklar normale dönebilir. Bu süreç Aralık ayının son haftasına kadar devam edebilir. Yani kışın sert şartları şu an için uzak görünüyor.

Sobalara Dikkat: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Riski

Sobalara Dikkat: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Riski
twitter.com

Lodosun ve artan sıcaklıkların yanı sıra uzmanlar soba kullanımı konusunda da uyarıyor. Kömürle ısınan evlerde özellikle havalandırma yetersizse karbonmonoksit zehirlenmesi riski artabiliyor. Prof. Dr. Orhan Şen özellikle bu dönemde sobaların dikkatli kullanılmasını tavsiye etti. Yetersiz hava sirkülasyonu zehirli gazların birikmesine yol açarak tehlikeli durumlar yaratabilir.

Kışa Hala Uzak Bir Hava Durumu

Kışa Hala Uzak Bir Hava Durumu

Aralık ayının sonlarına kadar ülke genelinde kışa dair belirgin bir soğuma ve kar yağışı beklenmiyor. Ancak ilerleyen günlerde bu durum değişebilir. Şu an için ılıman bir hava hakim ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Meteorolojik veriler önümüzdeki haftalarda bu sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Kışa dair herhangi bir sert soğuk hava dalgası ise şimdilik uzak görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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