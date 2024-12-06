İstanbul’da Yaz Gibi Hava! Sıcaklıklar Tavan Yapacak 16-17 Dereceyi Görüyoruz!
İstanbul’da Yaz Gibi Hava! Sıcaklıklar Tavan Yapacak 16-17 Dereceyi Görüyoruz!
Marmara'da bu hafta sonuna kadar yağış beklenmiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre lodosun etkisiyle sıcaklıklar artmaya başlayacak ve hafta sonuna kadar 4-5 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların 16-17 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Bu arada lodosun beraberinde getirdiği rüzgarın etkisiyle kömür sobalarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
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Sıcaklıklar Yükseliyor, Birçok Yerde Yağış Yok!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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