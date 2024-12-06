Devlet Bahçeli Tarihi Çağrıyı Neden Yaptığını Açıkladı: “İmralı A Noktasıysa DEM Parti B Noktasıdır”
Devlet Bahçeli Tarihi Çağrıyı Neden Yaptığını Açıkladı: “İmralı A Noktasıysa DEM Parti B Noktasıdır”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunarak “Gel örgütü feshettiğini Meclis’te açıkla” demişti. Büyük ses getiren açıklamalarına sahip çıkan Bahçeli, DEM Parti ile Öcalan’ın İmralı’da buluşmasını gerektiğini söylemişti. MHP lideri, yeni sürecin adını “Huzur içinde terörsüz Türkiye” olarak ifade etti ve “çağrımın arkasındayım” ifadelerini kullandı.
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Devlet Bahçeli’nin tutuklu bulunan Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı, Ankara’da siyasetin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor.
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Ekol TV’ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, başlayan yeni sürecin adını “Huzur içinde terörsüz Türkiye" olarak açıkladı.
Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısının siyasi olmadığını söylerken, “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ortadoğu da TERÖRİST İSRAİL İN stratejik ortağı olan pkk nın A noktasıda, B noktasıda aynı 💩 dur efenim.
Terör örgütü liderini meclise çağırmanın nasıl bir hezeyan olduğunu 1.5 aydır kimse söylememiş ya da söyleyememiş. Böyle bir şeyi MHP'nin robotlaşmış vekille... Devamını Gör
Allah büyük dür elbet