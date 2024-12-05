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MEB Kararnamesi Resmi Gazete’de: Okullardaki Kıyafet Serbestisi Uygulaması Kaldırıldı

MEB Kararnamesi Resmi Gazete’de: Okullardaki Kıyafet Serbestisi Uygulaması Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2024 - 00:30 Son Güncelleme: 06.12.2024 - 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yer aldı. Yeni yönetmeliğe göre, okullarda kıyafet serbestisi uygulaması kaldırıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek.

Yeni yönetmeliğe göre, okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek.

Özel günler için kıyafet alınmayacak, velilere kıyafet için yönlendirme de yapılamayacak.

Özel günler için kıyafet alınmayacak, velilere kıyafet için yönlendirme de yapılamayacak.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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