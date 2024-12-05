onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Taksitle Telefon Alımına BDDK’dan Yeni Düzenleme: 12 Ay Vade ile Alınan Telefon Fiyatına Güncelleme

Taksitle Telefon Alımına BDDK’dan Yeni Düzenleme: 12 Ay Vade ile Alınan Telefon Fiyatına Güncelleme

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 23:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı veya tüketici kredisiyle alınan telefonlarda taksit kısıtlaması uyguluyor. BDDK’nın yeni aldığı kararla, tüketici kredisiyle 12 ay taksitle alınan telefon fiyatları yükseltildi. Ayrıca, yenilenmiş telefonlar için de yeni düzenleme yapıladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BDDK’nın 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararında, kredi ile cep telefonu alımlarında 12 vade ile alınan telefon fiyatları 12 bin liradan 20 bine yükseltildi.

BDDK’nın 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararında, kredi ile cep telefonu alımlarında 12 vade ile alınan telefon fiyatları 12 bin liradan 20 bine yükseltildi.

20 bin liranın üzerindeki cep telefonunu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.

20 bin liranın üzerindeki cep telefonunu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.

BDDK, kredi kartı ile alınan telefonların vadelerinde ve fiyatlarında ise değişiklik yapmadı.

BDDK, kredi kartı ile alınan telefonların vadelerinde ve fiyatlarında ise değişiklik yapmadı.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları alanlar için ise 12 ay vade sınırı 25 bin lira olacak. 25 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak kalacak.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları alanlar için ise 12 ay vade sınırı 25 bin lira olacak. 25 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak kalacak.

Yenilenmiş telefon nedir?

Yenilenmiş telefon nedir?

Yenilenmiş ürün statüsünde değerlendirilebilmesi için cep telefonlarının, Ticaret Bakanlığı’nın “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğindeki iş yerlerinden alınması gerekiyor. Yönetmelikte yenilenmiş ürün, kullanılmış malların yenileme merkezi tarafından sertifikalandırılması ve yenilenmesi sonrası satışa sunulmuş hali olarak tanımlanıyor. Yenileme merkezleri ise, Ticaret Bakanlığı ya da Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartları taşıyan, yenileme yetki belgesiyle faaliyet gösteren tüzel kişilerden oluşuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın