Taksitle Telefon Alımına BDDK’dan Yeni Düzenleme: 12 Ay Vade ile Alınan Telefon Fiyatına Güncelleme
Taksitle Telefon Alımına BDDK’dan Yeni Düzenleme: 12 Ay Vade ile Alınan Telefon Fiyatına Güncelleme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı veya tüketici kredisiyle alınan telefonlarda taksit kısıtlaması uyguluyor. BDDK’nın yeni aldığı kararla, tüketici kredisiyle 12 ay taksitle alınan telefon fiyatları yükseltildi. Ayrıca, yenilenmiş telefonlar için de yeni düzenleme yapıladı.
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BDDK’nın 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararında, kredi ile cep telefonu alımlarında 12 vade ile alınan telefon fiyatları 12 bin liradan 20 bine yükseltildi.
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20 bin liranın üzerindeki cep telefonunu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.
BDDK, kredi kartı ile alınan telefonların vadelerinde ve fiyatlarında ise değişiklik yapmadı.
Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları alanlar için ise 12 ay vade sınırı 25 bin lira olacak. 25 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak kalacak.
Yenilenmiş telefon nedir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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