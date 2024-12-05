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ABD Kaliforniya’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verildi

ABD Kaliforniya’da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Alarmı Verildi

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 22:20 Son Güncelleme: 05.12.2024 - 22:31

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti’nde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuzey Kaliforniya açıklarında yaşanan deprem sonrasında yetkililer tsunami alarmı verdi. Tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığı bildirildi.

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Deprem, yerel saatle 10.44’te Kuzey Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi.

Deprem, yerel saatle 10.44’te Kuzey Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi.

Deprem, yerel saatle sabah 10.44’te Kuzey Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi.

Deprem, yerel saatle sabah 10.44’te Kuzey Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’nda meydana geldi.

Yaşanan deprem sonrasında yetkililer, başta Oregon şehri olmak üzere San Francisco Körfezi için tsunami alarmı verdi.

Yaşanan deprem sonrasında yetkililer, başta Oregon şehri olmak üzere San Francisco Körfezi için tsunami alarmı verdi.

Yaşanan depremle ilgili henüz hasar açıklaması yapılmadı.

Yaşanan depremle ilgili henüz hasar açıklaması yapılmadı.

Deprem anında çekilmiş görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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