Ne Zaman Taburcu Olacak? Canlı Yayında Fenalaşan ve Hastaneye Kaldırılan İlber Ortaylı'dan Mesaj Var!
Ne Zaman Taburcu Olacak? Canlı Yayında Fenalaşan ve Hastaneye Kaldırılan İlber Ortaylı'dan Mesaj Var!
Okan Bayülgen'in 'Muhabbetin Kralı' programına 3 Aralık akşamı konuk olan duayen tarihçimiz İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti ve biraz olsun rahatlamıştık. Bir sağlık durumu güncellemesi de az önce İlber Hocanın kendisinden geldi! Merak edilecek bir şey olmadığını belirten Ortaylı, her zamanki tontonluğuyla takipçilerine hastane yatağından seslendi.
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3 Aralık'ta Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin en kıymetli tarihçilerinden İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı.
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Hastanede tutulduğunu öğrendiğimiz İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama da hocanın kendisinden geldi!
Hastane yatağından bir video paylaşan İlber Ortaylı, durumunun iyi olduğunu ve merak edilecek bir şey olmadığını şu sözlerle dile getirdi;
Gelmiş geçmiş olsun!❤️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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