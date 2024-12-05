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Ne Zaman Taburcu Olacak? Canlı Yayında Fenalaşan ve Hastaneye Kaldırılan İlber Ortaylı'dan Mesaj Var!

Ne Zaman Taburcu Olacak? Canlı Yayında Fenalaşan ve Hastaneye Kaldırılan İlber Ortaylı'dan Mesaj Var!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.12.2024 - 22:05

Okan Bayülgen'in 'Muhabbetin Kralı' programına 3 Aralık akşamı konuk olan duayen tarihçimiz İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti ve biraz olsun rahatlamıştık. Bir sağlık durumu güncellemesi de az önce İlber Hocanın kendisinden geldi! Merak edilecek bir şey olmadığını belirten Ortaylı, her zamanki tontonluğuyla takipçilerine hastane yatağından seslendi.

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3 Aralık'ta Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin en kıymetli tarihçilerinden İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı.

3 Aralık'ta Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin en kıymetli tarihçilerinden İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaçıranlar için o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hastanede tutulduğunu öğrendiğimiz İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti.

Hastanede tutulduğunu öğrendiğimiz İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti.

İlber Ortaylı'nın çok önemli bir sağlık sorunu olmadığını belirten Altaylı, "kaçıyor hastaneden, kaçamasın diye doktorlardan rica ettik" açıklamasında bulunmuştu. O anların detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama da hocanın kendisinden geldi!

Geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama da hocanın kendisinden geldi!

Hastane yatağından bir video paylaşan İlber Ortaylı, durumunun iyi olduğunu ve merak edilecek bir şey olmadığını şu sözlerle dile getirdi;

Hastane yatağından bir video paylaşan İlber Ortaylı, durumunun iyi olduğunu ve merak edilecek bir şey olmadığını şu sözlerle dile getirdi;

'Sevgili okurlarım, Bir iki gün önce iltihaplanma nedeniyle dengem bozuldu. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nin şifayab elleriyle kendime geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.'

Gelmiş geçmiş olsun!❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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