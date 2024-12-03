İlber Ortaylı Katıldığı Canlı Yayında Rahatsızlanınca Stüdyodan Ayrılmak Durumunda Kaldı
İlber Ortaylı Katıldığı Canlı Yayında Rahatsızlanınca Stüdyodan Ayrılmak Durumunda Kaldı
tv100 kanalında Okan Bayülgen’in programına Vedar Milor ile konuk olan İlber Ortaylı canlı yayın esnasında rahatsızlandı. Ekibin haber vermesi üzere Bayülgen yayına ara verdi. Katılımı için Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti ve Ortaylı stüdyodan ayrıldı. Detaylar için 👇
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İlber Ortaylı tansiyonun yükselmesi sonucu baş dönmesi yaşadı. Yayına başlamadan önce de halsiz olduğu ve üşüdüğü biliniyordu.
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Bayülgen üşütmüş olabileceğini söyledi ancak yine de sorumluluk alıp programa katılım gösterdiği için teşekkürlerini sundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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