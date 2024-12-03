İlber Ortaylı Katıldığı Canlı Yayında Rahatsızlanınca Stüdyodan Ayrılmak Durumunda Kaldı

tv100 kanalında Okan Bayülgen’in programına Vedar Milor ile konuk olan İlber Ortaylı canlı yayın esnasında rahatsızlandı. Ekibin haber vermesi üzere Bayülgen yayına ara verdi. Katılımı için Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti ve Ortaylı stüdyodan ayrıldı. Detaylar için 👇