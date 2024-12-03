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Halk Sokağa İnmişti: Güney Kore'deki Sıkıyönetim Kararı Goygoycuların Radarına Girdi

Halk Sokağa İnmişti: Güney Kore'deki Sıkıyönetim Kararı Goygoycuların Radarına Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 20:41

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki muhalefeti, 'parlamento üzerindeki denetimi ele geçirmeye', 'Kuzey Kore'ye sempati duymaya' ve 'devlet karşıtı eylemlerle hükümeti felç etmeye çalışmaya' suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etmişti. Yoon'un açıklamasının ardından Güney Kore ordusu, siyasi toplantıların askıya alınacağını duyurmuştu. Bu sıkıyönetim kararı goygoycuların radarına girdi. Birçok kişi birbirinden farklı yorumlar yaptı. Kim neler demiş, beraber bakalım...

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Gündem, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle çalkalanıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki muhalefeti, "parlamento üzerindeki denetimi ele geçirmeye", "Kuzey Kore'ye sempati duymaya" ve "devlet karşıtı eylemlerle hükümeti felç etmeye çalışmaya" suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etti.

Gündem, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle çalkalanıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki muhalefeti, "parlamento üzerindeki denetimi ele geçirmeye", "Kuzey Kore'ye sempati duymaya" ve "devlet karşıtı eylemlerle hükümeti felç etmeye çalışmaya" suçlayarak acil sıkıyönetim ilan etti.

Yonhap haber ajansına göre, Yoon'un açıklamasının ardından Güney Kore ordusu, parlamentonun ve "toplumsal karışıklığa yol açabilecek" diğer siyasi toplantıların askıya alınacağını duyurdu.

Yonhap haber ajansına göre, Yoon'un açıklamasının ardından Güney Kore ordusu, parlamentonun ve "toplumsal karışıklığa yol açabilecek" diğer siyasi toplantıların askıya alınacağını duyurdu.

Bu sıkıyönetim ise goygoycuların radarına girdi, kim neler demiş buyrun beraber bakalım...

Bu sıkıyönetim ise goygoycuların radarına girdi, kim neler demiş buyrun beraber bakalım...
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"Kim Jong Un, Güney Kore'de çıkan kaosu izliyor"

"Kim Jong Un, Güney Kore'de çıkan kaosu izliyor"
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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