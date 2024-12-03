Pişman Olup Abarttıkları Şeyleri Söyleyen Kullanıcılar Bir Yerlerden Tanıdık Geldi
Pişman Olup Abarttıkları Şeyleri Söyleyen Kullanıcılar Bir Yerlerden Tanıdık Geldi
Hayat zaman zaman karşımıza hiç ummadığımız şeyler çıkarabilir. Önemli olan bunları en iyi şekilde kucaklayabilmek ve yolumuza bakabilmektir. Twitter (X) kullanıcıları da abarttıkları şeyleri söyleyerek kendilerine kah verdirdi. Kimisi ilişkilerinden bahsetti, kimisi de parasızlıktan... Kim neler demiş, hazırsanız sizleri aşağıya alalım...
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Hayatta elbette pişman olduğumuz şeyler var. Şundan bi' 2-3 ay öncesine baktığımızda bile "Keşke yapmasaydım" dediğimiz birçok şeyi sayabiliriz.
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Bu durumları tabii ki de abartabiliriz. Sonrasında "Ne abartmışım" diyerek yolumuza da devam edebiliriz. Öyle olacak ki bir kullanıcı da aşağıdaki fotoğrafı paylaşarak yepyeni bir akım başlattı.
Diğer kullanıcılar da abarttıkları şeyleri bu şekilde anlattılar👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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