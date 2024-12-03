Pişman Olup Abarttıkları Şeyleri Söyleyen Kullanıcılar Bir Yerlerden Tanıdık Geldi

Hayat zaman zaman karşımıza hiç ummadığımız şeyler çıkarabilir. Önemli olan bunları en iyi şekilde kucaklayabilmek ve yolumuza bakabilmektir. Twitter (X) kullanıcıları da abarttıkları şeyleri söyleyerek kendilerine kah verdirdi. Kimisi ilişkilerinden bahsetti, kimisi de parasızlıktan... Kim neler demiş, hazırsanız sizleri aşağıya alalım...