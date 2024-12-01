onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişkiye Başlamadan Önce Karşı Tarafa Sorulması Gereken Soruları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler

İlişkiye Başlamadan Önce Karşı Tarafa Sorulması Gereken Soruları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 14:06

Uzun soluklu bir ilişkiye başlamadan önce partnerlerin birbirini yakından tanıması son derece önemli. Bu nedenle de partnerler birbirlerine farklı sorular sorabilirler. Br kullanıcı da karşı tarafa sorulması gereken soruları merak etti. Kullanıcılardan cevaplar gecikmedi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzun ilişkilerde karşı tarafın birbirinden çok ama çok yakından tanıması önemli. Bu nedenle ilk buluşmadan bu yana iki taraf da birbirine farklı sorular sorabilir.

Öyle olacak ki bir kullanıcı da "İlişkiye başlamadan önce mutlaka sorulması gereken sorular neler?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Öyle olacak ki bir kullanıcı da "İlişkiye başlamadan önce mutlaka sorulması gereken sorular neler?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

İlk yorum astrolog ve köşe yazarı Aygül Aydın'dan geldi. Diğer kullanıcılar ne demiş, buyrun beraber bakalım👇

İlk yorum astrolog ve köşe yazarı Aygül Aydın'dan geldi. Diğer kullanıcılar ne demiş, buyrun beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki sizce ne sorulmalı? Yorumlarda buluşalım!

Peki sizce ne sorulmalı? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın