İlişkiye Başlamadan Önce Karşı Tarafa Sorulması Gereken Soruları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler
İlişkiye Başlamadan Önce Karşı Tarafa Sorulması Gereken Soruları Söyleyerek Kendilerine Hak Verdiren Kişiler
Uzun soluklu bir ilişkiye başlamadan önce partnerlerin birbirini yakından tanıması son derece önemli. Bu nedenle de partnerler birbirlerine farklı sorular sorabilirler. Br kullanıcı da karşı tarafa sorulması gereken soruları merak etti. Kullanıcılardan cevaplar gecikmedi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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Uzun ilişkilerde karşı tarafın birbirinden çok ama çok yakından tanıması önemli. Bu nedenle ilk buluşmadan bu yana iki taraf da birbirine farklı sorular sorabilir.
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Öyle olacak ki bir kullanıcı da "İlişkiye başlamadan önce mutlaka sorulması gereken sorular neler?" diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İlk yorum astrolog ve köşe yazarı Aygül Aydın'dan geldi. Diğer kullanıcılar ne demiş, buyrun beraber bakalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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