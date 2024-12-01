Yeni Bir Döneme Giriyoruz: 1 Aralık İtibarıyla Maddi ve Manevi Olarak Toparlanacak Burçlar

2024 yılı bazı burçlar için epey zor geçti. Fakat 1 Aralık itibarıyla bu durum değişiyor. Retro ile birlikte baştan Balıklar ve Oğlaklar olmak üzere birçok burç maddi ve manevi olarak hayatlarını düzene koyuyor. Peki nasıl olacak? 1 Aralıktan itibaren hayatını düzene koyacak olan burçlar hangileri?

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