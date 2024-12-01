Yeni Bir Döneme Giriyoruz: 1 Aralık İtibarıyla Maddi ve Manevi Olarak Toparlanacak Burçlar
Yeni Bir Döneme Giriyoruz: 1 Aralık İtibarıyla Maddi ve Manevi Olarak Toparlanacak Burçlar
Kaynak: https://www.yourtango.com/2024380783/...
2024 yılı bazı burçlar için epey zor geçti. Fakat 1 Aralık itibarıyla bu durum değişiyor. Retro ile birlikte baştan Balıklar ve Oğlaklar olmak üzere birçok burç maddi ve manevi olarak hayatlarını düzene koyuyor. Peki nasıl olacak? 1 Aralıktan itibaren hayatını düzene koyacak olan burçlar hangileri?
Anlattık!👇
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An itibarıyla 2024 yılının son ayına girdik. Bu süreçte bazılarımız son derece iyi bir yıl geçirirken bir kısmımız da travmalar anlattı.
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Peki hangi burçlar Aralık'ta itibaren yeni bir döneme giriyor dersiniz? Listenin ilk başında Balıklar var.
Boğalar da yeni dönemde aşık oluyor, içi içine sığmıyor.
Meraklı yapılarıyla bildiğimiz Oğlaklar da aslında bu dönemde vizyonunu genişletecek adımlar atıyor.
Özgürlükçü doğalarıyla bildiğimiz Yaylar da iyi bir döneme giren isimlerden.
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Ve son olarak... Aslanlar!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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