İlk Buluşmada Yapıldığı Takdirde Yerin Yedi Kat Dibine Sokacak Davranışlar
İlk Buluşmada Yapıldığı Takdirde Yerin Yedi Kat Dibine Sokacak Davranışlar
İlk buluşmalar, herkesin biraz heyecanlı ve tedirgin olduğu, hafif aksaklıkların yaşandığı bir etkinlik aslında. Ancak bazı davranışlar var ki, işi tatlı bir telaştan çıkarıp doğrudan “yerin dibine girme” senaryosuna dönüştürebilir. Karşı tarafı ışık hızıyla soğutan bu davranışlar, aslına bakarsanız karşımıza da çıkmıyor değiller. Peki ilk buluşmada karşılaşılan en kötü şeyler neler? İlk buluşmada insanlar neye dikkat ediyorlar?
Buyurunuz, beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz ilişkileri daha çok sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Ya tatlı bir mesaj atıyoruz ya da hikayelerini beğeniyoruz...
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Derken bu liste uzar gider tabii. Her ne kadar karşı tarafla sosyal medya üzerinden güzel bir uyum yakalasak da yüz yüze gelince durum pek beklenildiği gibi olmuyor.
Peki nedir bu ilk buluşma? Aslına bakarsanız ne istediğini bilen iki birey karşılıklı bir şekilde oturur ve kahve eşliğinde birbirini tanır. Bu süreçte seviyeyi koruyabilmek çok ama çok önemli.
İlişki doktoru ya da psikolog olmasak da karşı tarafın "seviyesiz" tavırlarını çok rahat anlayabiliriz. Biz de ilk buluşmada irrite eden bazı davranışları, 8 kişiye sorduk.
Aldığımız ilk cevap ise, "Ter kokan kişiyi evine geri postalarız" oldu. Yani koku mevzusu çok çok çok önemli!
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Koku, öz güven ve kıyafetlerin yanı sıra hesap ödeme mevzusu da önemli. Aldığımız cevaplarda erkek tarafın hesap ödemesi büyük bir artı aslında. İlk izlenimde bu centilmenlik olarak görülüyor.
Olay maddiyattan bağımsız tabii. Herkes aynı şartları yaratamayabilir. Fakat dediğimiz gibi, hesabı karşı tarafın ödemesi büyük bir artı!
Arabayı da unutmamak gerek. Arabası olduğu halde kişi, sizi olduğunuz yerden alıp buluşma sonrasında da sizi eve bırakmıyorsa evet, bu büyük bir eksi!
"Eğer beni arabayla almıyorsa o kişi gözümüzde daha cimri görünüyor" diyen kişiler, pek de haksız sayılmazlar sanki!
"İlk buluşmaya tabii ki de otobüsle gelmeyeceğim" diyen kişiler de yok değil. Tabii şartlar neyse, o! Yapacak pek de bir şey yok...
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Ve "kasıntılık" mevzusu çok önemli. Örneğin kaslı bir erkekle buluştunuz ve karşınızda kasım kasım kasılıyor. Bu aslında büyük bir öz güvensizlik belirtisi!
Kas her ne kadar estetik dursa, bence olduğu gibi durmalı, ilk buluşmada gözümüze sokulmamalı. Çünkü dış görünüşün sadece bir illüzyondan ibaret olduğu unutulmamalı ve karşı tarafın konuşmasına ve hitabetine bakılmalı.
"Bir keresinde bir çocukla barda buluştuk. Buluşma esnasında sürekli olarak aynada kol kaslarına baktı. Sonuçta biblo değiliz ve her şey dış görünüşten ibaret değil"
"Ayrıca karşımda sarhoş olana kadar içti. Bir süre sonra 'Acaba sohbetime katlanamıyor mu?' diye düşündüm. Bu bence büyük saygısızlık"
Ayrıca garsona olan tutum da çok önemli. Eğer karşımızda garsona kötü davranan birisi olursa o kişiyle arkadaş bile olamayız maalesef.
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Bi' de eski sevgili mevzusu var tabii. İki taraftan biri geçmişle alakalı soru sormadığı halde geçmiş konular açılıyorsa bazı şeyler atlatılamamış demektir.
Örneğin bir kişinin 3 senelik ilişkisi bitmiş ve 1 hafta sonra sizinle ilk buluşmaya çıkmış. Bu durumda yara bandı olma potansiyeliniz çok yüksek. Kendimizi koruyalım!
Siz yukarıdaki görüşlere katılıyor musunuz? Sizce ilk buluşma nasıl geçmeli?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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