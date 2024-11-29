İlk Buluşmada Yapıldığı Takdirde Yerin Yedi Kat Dibine Sokacak Davranışlar

İlk buluşmalar, herkesin biraz heyecanlı ve tedirgin olduğu, hafif aksaklıkların yaşandığı bir etkinlik aslında. Ancak bazı davranışlar var ki, işi tatlı bir telaştan çıkarıp doğrudan “yerin dibine girme” senaryosuna dönüştürebilir. Karşı tarafı ışık hızıyla soğutan bu davranışlar, aslına bakarsanız karşımıza da çıkmıyor değiller. Peki ilk buluşmada karşılaşılan en kötü şeyler neler? İlk buluşmada insanlar neye dikkat ediyorlar?

Buyurunuz, beraber bakalım...