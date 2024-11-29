Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/badtattoos/
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...
Hazırsanız, başlayalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. "Karantinadayken yaptırdığım dövme"
3. "Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an"
4. ABD seçimleri herkesi etkilemiş galiba...
5. "Kedi dövmesi yaptırayım dedim, Adolf Hitler'e benzedi"
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6. 👇
7. Uzun uzun bakınca gözüm kanamaya başladı.
8. "Günün tatsızlık seviyesi"
9. "Bu dövmeden yaptıran kişileri hayatımıza almayız..."
10. Yok artık!
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11. "Midem ağzıma geldi"
12. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"
13. Yorumsuz...
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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