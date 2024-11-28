onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
"Aşk Acısını Nasıl Atlatıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Kendisine Hak Verdiren Kullanıcılar

"Aşk Acısını Nasıl Atlatıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Kendisine Hak Verdiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 22:43

Aşk acısı aslında bir süreç. Uzun ya da kısa soluklu olan bu dönemi en hasarsız şekilde atlatabilmek de bir o kadar önemli. Bir kullanıcı da 'Aşk acısını nasıl atlatıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise bir o kadar hak verdirdi! Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşk acısı gerçekten zor. Bazen kısa soluklu bir ilişkiyi atlatabilmek bile aylarımızı alabiliyor.

Peki aşk acımızı nasıl atlatacağız? Bir kullanıcı aşağıdaki soruyu yönelterek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Peki aşk acımızı nasıl atlatacağız? Bir kullanıcı aşağıdaki soruyu yönelterek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım👇

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın