"Aşk Acısını Nasıl Atlatıyorsunuz?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Kendisine Hak Verdiren Kullanıcılar

Aşk acısı aslında bir süreç. Uzun ya da kısa soluklu olan bu dönemi en hasarsız şekilde atlatabilmek de bir o kadar önemli. Bir kullanıcı da 'Aşk acısını nasıl atlatıyorsunuz?' diye sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar ise bir o kadar hak verdirdi! Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...