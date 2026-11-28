Kanser hastalarının bağışıklık sistemi hassaslaştığı için enfeksiyonlar bu kişilerde daha ağır seyredebiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın Genişletilmiş Bağışıklama Programı dışında kalan koruyucu aşıların bedeli, yüksek risk grubundaki hastalar için SGK tarafından karşılanıyor. Hastanın durumunu belgeleyen bir sağlık raporu yeterli oluyor. Evde sağlık hizmeti alan hastaların muayene, tahlil, tetkik, tıbbi bakım ve takip giderleri de Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında ödeniyor.

İlaç tarafında ise geri ödeme listesinde 83'ü yurt dışı, 732'si yurt içi olmak üzere toplam 815 kanser ilacı bulunuyor. Karakaş'a göre 2026 yılında listeye giren kanser ilacı sayısı 34 oldu.

Tedavi ya da kontrol için başka bir şehre sevk edilen hastaların yol ve gündelik masrafları da SGK tarafından karşılanıyor. Sevki yapan kurum tıbben gerekli görürse, bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçinin giderleri de ödeniyor. Bunun için gidilen hastanenin, refakatçi eşliğinde kalındığını e-Sevk veya SUT formunda belirtmesi gerekiyor. Ayakta tedavilerde hasta ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri ile gündelikleri, yatarak tedavilerde ise yalnızca gidiş ve dönüş tarihlerine ait masraflar ödeniyor. Kanser tedavisi için sevk edilen hastalarda en yakın üçüncü basamak hastanenin mesafesine bakılmıyor; sevk edilen yer üzerinden hesaplanan tüm yol giderleri karşılanıyor.

Tedavi nedeniyle işinden uzak kalan SSK'lı (4A) hastalar ise halk arasında 'rapor parası' denilen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Bunun için hastalığın teşhisinden önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yeterli. Yatarak tedavilerde günlük brüt kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi ödeniyor.