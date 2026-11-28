SGK Uzmanı İsa Karakaş Kanser Hastalarının 6 Hakkını Açıkladı: Özel Hastanede Tek Kuruş İlave Ücret Yok
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanserle mücadele eden hastaların tedavi sürecinde karşılaştığı maddi yük, sosyal güvenlik sisteminin sunduğu bazı haklarla hafifletilebiliyor. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısındakanser hastalarının SGK kapsamında yararlanabildiği altı önemli desteği sıraladı. Malulen emeklilikten özel hastanelerdeki ilave ücret yasağına, ilaç bedellerinden yol masraflarına kadar uzanan haklar arasında halk arasında 'rapor parası' olarak bilinen ödenek de yer alıyor.
Kanser hastası malullük aylığı alabiliyor, özel hastanede radyoterapi ve kemoterapiden ilave ücret istenemiyor.
SGK 815 kanser ilacının bedelini ödüyor, yol ve refakatçi masrafları da karşılanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın