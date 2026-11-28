Mustafa Keser'den 48 Yıllık Eşi Nilüfer Keser'e Duygusal Veda: Cenazede Zor Anlar Yaşadı
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26 Kasım'da hayatını kaybeden eşi Nilüfer Keser'i 28 Kasım Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlayan Mustafa Keser, cenazede zor anlar yaşadı. Usta müzisyen, eşinin acı çekmeden vefat etmesinin kendisi için teselli olduğunu söyledi.
Kaynak: Gece Muhabiri
Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kanser nedeniyle kaybetti.
Nilüfer Keser, Hasdal Çamlıvadi Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Mustafa Keser'in cenazede gazetecilere yaptığı açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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