Cenazede zor anlar yaşayan Mustafa Keser, 48 yıllık arkadaşını kaybettiğini ve bunu anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Yarım asır boyunca birlikte güzel bir hayat yaşadıklarını belirten Keser, eşinin kendisinden önce gitmemesi gerektiğini dile getirdi. Tek tesellisinin eşinin acı çekmeden vefat etmesi olduğunu söyleyen usta müzisyen, hakkını helal ettiğini, helalleşemediği için ise üzüldüğünü ifade etti.