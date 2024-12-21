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Mustafa Keser'den Sevenlerini Kahreden Haber: Eşinin Ardından Sanatçıya da Kanser Teşhisi Konuldu

Mustafa Keser'den Sevenlerini Kahreden Haber: Eşinin Ardından Sanatçıya da Kanser Teşhisi Konuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.12.2024 - 11:42

Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikâyeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, ünlü sanatçıya kanser teşhisi konuldu. Keser, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, tedavi sürecine başladığını ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Türk müziğine uzun yıllarını adamış olan Keser'in bu haberi sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Keser'in katıldığı ödül törenindeki konuşması yürekleri burktu.

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Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan ve dillere pelesenk olan türküleriyle gönüllerde taht kuran 79 yaşındaki Mustafa Keser'den hayranlarını üzen bir haber geldi.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan ve dillere pelesenk olan türküleriyle gönüllerde taht kuran 79 yaşındaki Mustafa Keser'den hayranlarını üzen bir haber geldi.

Öksürük şikayeti ile kontrole gittiği hastanede Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Öksürük şikayeti ile kontrole gittiği hastanede Keser'e yapılan tetkiklerin ardından kanser teşhisi konulduğu öğrenildi.

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" ifadeleriyle yürekleri burktu.

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde yaptığı konuşmada "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" ifadeleriyle yürekleri burktu.

Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada bir ay önce kanser teşhisi konulan Mustafa Keser "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada bir ay önce kanser teşhisi konulan Mustafa Keser "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından Mustafa Keser'in 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı söylendi.

Yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından Mustafa Keser'in 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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