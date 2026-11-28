Antik Çağ coğrafyacısı Strabon bu kıyıyı anlatırken Krambusa adlı bir adayı anar, bölgenin korsanlığa elverişli olduğunu da yazar. Kalenin ilk yapım tarihi kesin değil. Bazı araştırmacılar onu Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos dönemine, Birinci Haçlı Seferi'nin hemen sonrasına tarihliyor. Mersin Müze Müdürlüğü ise 1099'daki Bizans inşasını kıyıdaki kara kalesine, ada kalesini 1199'da Kilikya Ermeni Kralı I. Levon'a bağlıyor. Fransız araştırmacı Victor Langlois'nın 19. yüzyılda kopyaladığı iki Ermenice kitabeden 1206 tarihlisi kaleyi I. Levon'un, 1251 tarihlisi Kral I. Hetum'un yaptırdığını söylüyor. Bunun sıfırdan bir inşa mı, eski yapının yenilenmesi mi olduğu yoruma açık. İçeride beşik tonozlu bir şapel de var. Dış çevresi 192 metreyi bulan surlara sekiz burç yerleştirilmiş. Denize bakan güneydekiler kare, kuzey ve batıdakiler yuvarlak ya da yarım daire planlı, doğu surunda ise payanda işi gören üçgen bir burç duruyor. Robert W. Edwards 1973-1981 arasındaki saha çalışmalarında kaleyi fotoğrafladı ve planını çıkardı.