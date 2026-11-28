Mersin Kızkalesi: Yılan Efsanesi Bir Yana, Kaleyi Aslında Kim Yaptırdı?
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi en az 800 yıldır kıyının açığındaki adacıkta duruyor. Halk arasında adı, Korykos kralının kızını yılandan korumak için bu kaleyi yaptırdığını anlatan efsaneyle açıklanıyor. Kaleyi gerçekte kimin yaptırdığında ise araştırmacılar uzlaşmış değil. Kimi bir Bizans imparatorunu, kimi bir Ermeni kralını işaret ediyor.
1. Efsane: Kral, Falcı ve Üzüm Sepetindeki Yılan
2. Tarih: Kaleyi Kimin Yaptırdığı Hâlâ Tartışılıyor
3. Kıbrıs'tan Osmanlı'ya El Değiştirdi, Kıyıda Bir De İkizi Var
4. Bugün Kaleye Nasıl Gidiliyor?
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