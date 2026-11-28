Başköy Mahallesi'nde kendi arazisinde de tarım yapan Koçer, kiraladığı araziyi yem maliyetini düşürmek için kullandığını söylüyor. Ona göre hayvanlara gereken saman ve tahılı tarlada kendisi üretmek, piyasadan satın almaktan daha ucuza geliyor.

Kısacası arazinin rayiç değeri milyarları bulsa da Koçer'in hesabı tarlanın getirdiği yem tasarrufu üzerine kurulu. Üretimin ticari bir amacı olmadığını, ürünün satışa çıkmadığını da özellikle vurguluyor.