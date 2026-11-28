Değeri Milyarları Bulan Arsada Buğday Ekti, Traktörle Biçti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dönümünün 50 ile 100 milyon lira arasında değer gördüğü arazilerde tarım yapan bir hayvan yetiştiricisi dikkat çekiyor. Başköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Koçer, 23 Nisan Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük araziyi kiralayıp ekiyor. Bölgede büyük konut projelerinin yükseldiği düşünülünce, arazinin toplam değerinin 5 ila 10 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.
Büyük konut projelerinin yükseldiği mahallede 100 dönüm tarla sürüyor.
Geçen yıl arpa, bu yıl buğday ekti.
Yemi satın almak yerine kendi tarlasında üretmeyi tercih ediyor.
"Herkes gelip bakıyor": Mahalle sakinleri tarlayı görünce şaşırıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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