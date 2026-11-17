Akciğer Kanseri Haritası Çıktı: Kanser Ölümlerinin Dörtte Biri Akciğerden, Zirvede Ege ve Marmara Var
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Türkiye'de akciğer kanseri her yıl yaklaşık 31 bin 674 kişinin ölümüne yol açıyor ve kanser ölümlerinin yüzde 27,8'ini, yani yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Türk Toraks Derneği ve Sağlık Bakanlığı verilerine dayanan haritada en yüksek vaka yoğunluğu Marmara ve Ege bölgelerinde görülürken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu en altta yer alıyor. Yılda yaklaşık 37 bin 846 kişiye yeni tanı konuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye, akciğer kanseri görülme sıklığında 2012'de 17. sıradaydı, bugün dünyada 7. sırada.
Harita batıya doğru kırmızıya dönüyor: Ege ve Marmara zirvede, Doğu ve Güneydoğu en altta.
Her 10 vakanın 8 ila 9'unun arkasında tütün ürünleri var.
Erkeklerde 3,5 ila 4 kat daha sık görülen hastalık, kadınlarda da hızla artıyor.
Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, ses kısıklığı: Bu belirtileri ertelemek pahalıya patlayabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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