Vakaların en yoğun görüldüğü bölgeler Ege ve Marmara. Onları Karadeniz ve İç Anadolu izliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ise listenin en altında.

Uzmanlar batıdaki yüksek oranı sigara kullanımının yaygınlığına, sanayileşmeye, yüksek kentsel nüfusa ve hava kirliliğine bağlıyor. Doğudaki düşük oranlarda ise nüfusun daha genç olması ve tütün kullanımının daha düşük seyretmesi etkili oluyor.