Yazar Cem Akaş'ın 19 Yaşındaki Oğlu Elektronik Sigaradan Hayatını Kaybetti
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim Pazartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle aniden hayatını kaybetti. Milano'da tasarım eğitimine başlamasına sayılı günler kalan genç adamın ölümü yasa boğdu. Acılı baba Cem Akaş ise oğlunun ölümünde elektronik sigaranın payı olduğunu söyleyerek ailelere çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Can Akaş, birkaç gün içinde Milano'daki Domus Academy'de tasarım eğitimine başlayacaktı.
Oğlunun elektronik sigara nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kanser tedavisinin sonuna gelen Cem Akaş, elektronik sigaraya karşı farkındalık çalışması yapacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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