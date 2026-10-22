Yazar Cem Akaş'ın 19 Yaşındaki Oğlu Elektronik Sigaradan Hayatını Kaybetti

Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigara tehlikesine dikkat çekti: “Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı.”

Baba Akaş'ın anlattığına göre o gün öğle saatlerinde Can, annesi Esra Özdoğan ile birlikte yanlarında oturuyordu. Oğullarının iyi görünmediğini fark eden çift, ona madde kullanıp kullanmadığını sordu. Can ise bunu reddederek yalnızca elektronik sigara içtiğini söyledi. Bu yanıtın kendisini rahatlattığını anlatan Akaş, o anı “Yatışmamam gerekirdi” sözleriyle hatırladı.

Cem Akaş, “masum görünümlü” olarak nitelediği bu ürünlerin akciğerlerde yol açtığı tahribat konusunda hem ebeveynlerin hem de gençlerin yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.