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Yazar Cem Akaş'ın 19 Yaşındaki Oğlu Elektronik Sigaradan Hayatını Kaybetti

Yazar Cem Akaş'ın 19 Yaşındaki Oğlu Elektronik Sigaradan Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 10:13
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim Pazartesi günü kalp yetmezliği nedeniyle aniden hayatını kaybetti. Milano'da tasarım eğitimine başlamasına sayılı günler kalan genç adamın ölümü yasa boğdu. Acılı baba Cem Akaş ise oğlunun ölümünde elektronik sigaranın payı olduğunu söyleyerek ailelere çarpıcı bir uyarıda bulundu.

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Can Akaş, birkaç gün içinde Milano'daki Domus Academy'de tasarım eğitimine başlayacaktı.

Can Akaş, birkaç gün içinde Milano'daki Domus Academy'de tasarım eğitimine başlayacaktı.

Ortaokul ve lise yıllarını Özel Sezin Lisesi'nde geçiren Can Akaş, eğitim hayatına tasarım alanında devam etmeye karar vermişti. Genç adam, İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilmiş ve yeni hayatı için hazırlıklarına başlamıştı.

Ancak Milano yolculuğuna sayılı günler kala gelen ölüm haberi; ailesini, arkadaşlarını ve haberi duyan herkesi derinden sarstı. Ailenin aktardığına göre Can Akaş'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak belirlendi.

Can Akaş için 20 Ekim Salı günü Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende ailesi ve yakınlarının yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından pek çok isim de Akaş ailesini yalnız bırakmadı.

Oğlunun elektronik sigara nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Oğlunun elektronik sigara nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Oğlunun ölümünün ardından konuşan Cem Akaş, elektronik sigara tehlikesine dikkat çekti: “Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı.”

Baba Akaş'ın anlattığına göre o gün öğle saatlerinde Can, annesi Esra Özdoğan ile birlikte yanlarında oturuyordu. Oğullarının iyi görünmediğini fark eden çift, ona madde kullanıp kullanmadığını sordu. Can ise bunu reddederek yalnızca elektronik sigara içtiğini söyledi. Bu yanıtın kendisini rahatlattığını anlatan Akaş, o anı “Yatışmamam gerekirdi” sözleriyle hatırladı.

Cem Akaş, “masum görünümlü” olarak nitelediği bu ürünlerin akciğerlerde yol açtığı tahribat konusunda hem ebeveynlerin hem de gençlerin yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kanser tedavisinin sonuna gelen Cem Akaş, elektronik sigaraya karşı farkındalık çalışması yapacak.

Kanser tedavisinin sonuna gelen Cem Akaş, elektronik sigaraya karşı farkındalık çalışması yapacak.

Kendisinin de beş yıllık bir kanser tedavisinin sonunda olduğunu açıklayan Akaş, önünde ne kadar zaman kaldığını bilmediğini ancak bu süreyi elektronik sigaranın zararlarını anlatmaya ayıracağını belirtti. Akaş, eşi Esra Özdoğan ile birlikte bu konudaki farkındalığı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Oksijen

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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