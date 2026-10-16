6 Tanesi Kanser İlacı: 131 İlaç Daha SGK Tarafından Geri Ödeme Listesine Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan'ın 16 Ekim'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre yeni eklenen ilaçların 119'u yerli üretim; listede kanser ve diyabetten pulmoner hipertansiyona, kan ürünlerinden alerji aşılarına kadar farklı tedavi alanlarından ürünler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilacın 119'u yerli üretim, hepsi geri ödeme listesine alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni eklenen ilaçların 6'sı kanser ilacı, yılbaşından bu yana listeye giren kanser ilacı sayısı 34'e çıktı.
Diyabet ilaçları 22 kalemle öne çıktı, pulmoner hipertansiyon, kan ürünleri ve alerji aşıları da listede.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın