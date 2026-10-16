6 Tanesi Kanser İlacı: 131 İlaç Daha SGK Tarafından Geri Ödeme Listesine Alındı

Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.' Yeni eklenen ilaçların yaklaşık yüzde 91'inin yerli üretim olması dikkat çekiyor.

Bakan, bu yılın başından bugüne geri ödeme listesine giren ilaç sayısının toplamda 380'e ulaştığını da kaydetti. Listeye alınan ilaçların bedeli, SGK tarafından geri ödeme kapsamında karşılanıyor.