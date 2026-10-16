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6 Tanesi Kanser İlacı: 131 İlaç Daha SGK Tarafından Geri Ödeme Listesine Alındı

6 Tanesi Kanser İlacı: 131 İlaç Daha SGK Tarafından Geri Ödeme Listesine Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 14:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan'ın 16 Ekim'de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre yeni eklenen ilaçların 119'u yerli üretim; listede kanser ve diyabetten pulmoner hipertansiyona, kan ürünlerinden alerji aşılarına kadar farklı tedavi alanlarından ürünler var.

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Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilacın 119'u yerli üretim, hepsi geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan duyurdu: 131 ilacın 119'u yerli üretim, hepsi geri ödeme listesine alındı.

Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.' Yeni eklenen ilaçların yaklaşık yüzde 91'inin yerli üretim olması dikkat çekiyor.

Bakan, bu yılın başından bugüne geri ödeme listesine giren ilaç sayısının toplamda 380'e ulaştığını da kaydetti. Listeye alınan ilaçların bedeli, SGK tarafından geri ödeme kapsamında karşılanıyor.

Yeni eklenen ilaçların 6'sı kanser ilacı, yılbaşından bu yana listeye giren kanser ilacı sayısı 34'e çıktı.

Yeni eklenen ilaçların 6'sı kanser ilacı, yılbaşından bu yana listeye giren kanser ilacı sayısı 34'e çıktı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre 131 ilacın 6'sı kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor. Bu ilaçlarla birlikte 2026'nın başından bu yana geri ödeme kapsamına alınan kanser ilacı sayısı 34 oldu.

Kanser ilaçları, bu yıl listeye giren 380 ilacın içinde 34 kalemle yer alıyor. Yani yılbaşından bu yana eklenen her 11 ilaçtan yaklaşık biri kanser tedavisine yönelik.

Diyabet ilaçları 22 kalemle öne çıktı, pulmoner hipertansiyon, kan ürünleri ve alerji aşıları da listede.

Diyabet ilaçları 22 kalemle öne çıktı, pulmoner hipertansiyon, kan ürünleri ve alerji aşıları da listede.

Açıklanan gruplar arasında en kalabalık olanı 22 ilaçla diyabet tedavisinde kullanılanlar oluşturdu. Onları 14 ilaçla pulmoner hipertansiyon, yani akciğer damarlarındaki yüksek tansiyonun tedavisine yönelik ürünler izledi.

Listeye ayrıca 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı da girdi. Işıkhan paylaşımını, ilaçların hastalara 'şifa olmasını' dileyerek tamamladı ve vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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