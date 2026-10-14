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Çalışan Emekliye SGK'dan Para: İsa Karakaş Hangi Emeklinin Alacağını Açıkladı

Çalışan Emekliye SGK'dan Para: İsa Karakaş Hangi Emeklinin Alacağını Açıkladı

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 10:49
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Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin aklındaki soru aynı: 'Hastalanınca ya da iş kazası geçirince SGK'dan rapor parası alabilecekler mi?'

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bu sorunun yanıtının tek bir şarta bağlı olduğunu anlattı. Belirleyici olan, emeklinin maaşını kestirip kestirmediği. İşte detaylar!

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Çalışan emekli SGK'dan rapor alabilir mi?

Çalışan emekli SGK'dan rapor alabilir mi?

İsa Karakaş'ın aktardığına göre, Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar emekli olduktan sonra özel sektörde bir işe girdiğinde iki yoldan birini seçebiliyor. İlkinde emekli aylığı kestiriliyor ve kişi, diğer işçiler gibi tam prim üzerinden sigortalı oluyor. İkincisinde ise maaş almaya devam ediliyor, işveren de bu kişi için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödüyor.

Maaşını kestirerek çalışmayı seçenler, rapor parası konusunda sıradan bir işçiyle aynı haklara sahip. Hastalık nedeniyle rapor alan bu kişilere geçici iş göremezlik ödeneği raporun üçüncü gününden itibaren ödeniyor. İş kazası ya da meslek hastalığında ise ödeme ilk günden başlıyor.

SGDP ile çalışan emeklinin tablosu farklı. Bu kişiler hastalık ve analık sigortası kapsamında olmadığı için hastalık ya da doğum gibi durumlarda rapor parası alamıyor. Ancak iş kazası ve meslek hastalığı halinde, tam primli çalışanlar gibi ilk günden itibaren ödenek hakları bulunuyor.

Şirket ortağı ya da kendi işyerinin sahibi olan Bağ-Kur emeklileri ise maaşları kesilmeden faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Malullük aylığı alanlar ve kamuda çalışan emekliler için kurallar farklı işliyor.

Malullük aylığı alanlar ve kamuda çalışan emekliler için kurallar farklı işliyor.

Malullük aylığı alan kişiler, maaşları kesilmeden SGDP ile çalışamıyor. Bu gruptakiler yeniden işe başladığında aylıkları kesiliyor; karşılığında hastalıkta üçüncü günden, iş kazasında ise ilk günden itibaren rapor parası alabiliyorlar. Engelli emeklilik aylığı alanlar ise bu kısıtlamaya takılmıyor ve SGDP'li olarak çalışmayı sürdürebiliyor. Yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi bir işte çalışmaya başlayan malullük aylığı sahiplerinin maaşı da kesiliyor.

Kamu tarafında ise kapı büyük ölçüde kapalı. Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT'ler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kurumlarda, kanundaki istisnalar dışında emekli aylığı kesilmeden çalışmak mümkün değil. Bu kurumlarda 4/1-a kapsamında, yani SSK'lı olarak çalışan emekliler hastalıkta üçüncü günden, iş kazası ve meslek hastalığında ise her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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