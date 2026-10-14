Çalışan Emekliye SGK'dan Para: İsa Karakaş Hangi Emeklinin Alacağını Açıkladı
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Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin aklındaki soru aynı: 'Hastalanınca ya da iş kazası geçirince SGK'dan rapor parası alabilecekler mi?'
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında bu sorunun yanıtının tek bir şarta bağlı olduğunu anlattı. Belirleyici olan, emeklinin maaşını kestirip kestirmediği. İşte detaylar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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