Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Yeni Çalışma Modelleri Yolda

Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Işıkhan, iş gücü piyasasında son dönemde elde edilen kazanımlara dikkat çekti. Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre işsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyede seyrediyor. Son açıklanan ağustos verisinde oran yüzde 7,8'e, genç işsizlik ise yüzde 13'e indi.

Bu tabloyu daha ileri taşımak ve işsizliği daha da aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye aldıklarını söyleyen Işıkhan, 'Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir' dedi.

Bakan, konuşmasında Merkez Bankası'nın 2025 yılı 3. Enflasyon Raporu'na da atıf yaptı. Raporda potansiyel iş gücünün farklı gruplardan oluştuğu ve her demografik grubun ihtiyacına göre tasarlanacak politikaların katılım oranını artırabileceği tespitine yer verildiğini hatırlatan Işıkhan, kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ile genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarıyla bu alanda önemli adımlar atıldığını vurguladı.