Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Yeni Çalışma Modelleri Yolda
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Çalışma hayatında yeni bir dönemin ilk adımı Ankara'da atıldı. Üçlü Danışma Kurulu, 'Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri' gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. İşçi ve işveren konfederasyonlarının aynı masada buluştuğu toplantıda, Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni nesil çalışma modelleri tek tek değerlendirildi.
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İşsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek hanede, genç işsizlik yüzde 13'e geriledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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