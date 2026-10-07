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Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Yeni Çalışma Modelleri Yolda

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: Yeni Çalışma Modelleri Yolda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 17:16
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Çalışma hayatında yeni bir dönemin ilk adımı Ankara'da atıldı. Üçlü Danışma Kurulu, 'Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri' gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. İşçi ve işveren konfederasyonlarının aynı masada buluştuğu toplantıda, Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni nesil çalışma modelleri tek tek değerlendirildi.

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İşsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek hanede, genç işsizlik yüzde 13'e geriledi.

İşsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek hanede, genç işsizlik yüzde 13'e geriledi.

Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Işıkhan, iş gücü piyasasında son dönemde elde edilen kazanımlara dikkat çekti. Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre işsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyede seyrediyor. Son açıklanan ağustos verisinde oran yüzde 7,8'e, genç işsizlik ise yüzde 13'e indi.

Bu tabloyu daha ileri taşımak ve işsizliği daha da aşağı çekmek için yeni politika araçlarını devreye aldıklarını söyleyen Işıkhan, 'Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak en önemli hedeflerimizden bir tanesidir' dedi.

Bakan, konuşmasında Merkez Bankası'nın 2025 yılı 3. Enflasyon Raporu'na da atıf yaptı. Raporda potansiyel iş gücünün farklı gruplardan oluştuğu ve her demografik grubun ihtiyacına göre tasarlanacak politikaların katılım oranını artırabileceği tespitine yer verildiğini hatırlatan Işıkhan, kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ile genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarıyla bu alanda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Tek tip çalışma modeli olmayacak: Avrupa ülkelerindeki uygulamalar tek tek inceleniyor.

Tek tip çalışma modeli olmayacak: Avrupa ülkelerindeki uygulamalar tek tek inceleniyor.

Toplantıdan çıkan en net mesaj, yeni düzenlemenin herkese aynı kalıbı dayatmayacağı oldu. Işıkhan, 'Amacımız, tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır' ifadelerini kullandı.

Işıkhan'a göre bu yaklaşım, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüşüyor. OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi öngörülüyor.

Hazırlanan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların da hesaba katıldığını anlatan Işıkhan, 'Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz' diye konuştu. Bakan, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmediklerini; iş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların durumunu da daha yakından izlemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Mevzuatta değişiklik sinyali: Kurallar daha açık ve öngörülebilir hale getirilecek.

Mevzuatta değişiklik sinyali: Kurallar daha açık ve öngörülebilir hale getirilecek.

Işıkhan, işverenlerin değişen koşullara uyum sağlamasıyla çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini vurguladı. Bakan, 'Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin de masaya konulmasını beklediklerini belirten Işıkhan, gelen her önerinin çalışmayı geliştirecek bir katkı olarak değerlendirileceğini söyledi. Güçlü bir iş gücü piyasasının ancak hakları koruyan, istihdamı artıran, üretkenliği ve rekabet gücünü destekleyen bir anlayışla mümkün olduğunu ifade eden Bakan, toplantının somut, hakkaniyetli ve uygulanabilir sonuçlar doğurmasını diledi.

Toplantıya Bakanlık yetkililerinin yanı sıra işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen ise TİSK temsilcileri katıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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